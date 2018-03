Skuffet træner hælder struktur ned ad brættet og sætter spørgsmålstegn ved konkurrenters indsatser Thomas Thomasberg og Hobro endte på verdens mest ubarmhjertige syvendeplads.

En social media-medarbejder fra Sønderjyske opsummerede det bedst på Twitter i tweet, som hurtigt blev slettet igen.

»FC Midtjylland scorer! Det er det mindst irriterende mål i 89. minut nogensinde. Vi er tilbage i det gode nedrykningsspil«.

Da flere Sønderjyske-spillere slog op i banen og indkasserede en sen scoring i Herning, tabte sønderjyderne en fodboldkamp, men vandt samtidig seks point i nedrykningsspillet.

Sønderjyske har nu ti point ned til Lyngby på den forkerte side af stregen i nedrykningspulje nummer to, mens det i tilfælde af uafgjort i Herning havde været fire point ned til Silkeborg.

Alt sammen grundet forskellen i at ende som nummer otte i stedet for nummer syv i grundspillet.

En situation, som fik Thomas Thomasberg til at bruge utraditionel direkte tale i Brøndby, hvor Hobro endte på den utaknemmelige syvendeplads.

»Det er en lortestruktur, når vi skal ud og kæmpe om at undgå nedrykning, mens nummer otte og ni i grove træk er reddet«, sagde Thomasberg og fortsatte sin kritik.

Kvalifikationsgruppe A

Hobro 26 33-33 32 AGF 26 23-36 29 Silkeborg 26 32-49 28 Helsingør 26 22-52 20

»Det er træls, vi skal stå og snakke om strukturen. Vi har kendt til den i to år. Sidste år kom den ikke i spil. Man kunne se, at den her situation kunne opstå, og det er den nu gjort. Jeg ved ikke, hvad der er sket i Sønderjyske-kampen, men lige nu virker det jo mærkeligt, at de skulle lukke et mål ind til sidst. OB møder Randers, som næsten ikke har scoret, og taber 4-1. Jeg føler med god grund, at rigtig mange ting var imod os«.

Ifølge Thomas Thomasberg skulle Hobro også kæmpe mod kampens dommer, Jørgen Daubjerg Burchardt.

»Vi følte, at der var straffespark til Pål Kirkevold to gange. Jeg har ikke været med til at få straffespark som træner hverken i Brøndby eller i Parken«, sagde Thomasberg og tilføjede:

Kvalifikationsgruppe B

Sønderjyske 26 36-34 31 OB 26 32-31 31 Lyngby 26 31-53 21 Randers 26 23-46 20

»Det ved man, inden de her kampe. Jeg havde også sagt det til mine spillere. Men jeg havde selvfølgelig ikke håbet, det ville blive et scenarie, som opstod. Et straffespark til os, så var vi kommet i top seks. Nu ender vi med et offside-mål og miste et point, som vi godt kunne have brugt. Jeg er sgu skuffet, og det ved jeg, også er tilfældet for drengene. Det vigtige er nu at samle hinanden op, så vi er klar til de næste tre runder«.

Er det fair?

Thomas mente også, at ligastrukturen har sat det sportslige til side.