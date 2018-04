Lav strukturen om: Superligaklub slipper for matchfixing-sag efter kontroversielt nederlag Matchfixingsekretariat vil have Superligaens struktur ændret, men finder ikke grundlag for at straffe SønderjyskE for klubbens omdiskuterede nederlag til FC Midtjylland.

De kan ånde lettet op i SønderjyskE.

Efter mere end en måneds undersøgelser konkluderer matchfixingsekreatriatet under Danmarks Idrætsforbund (DIF), at der ikke er grundlag for at køre en straffesag mod holdet fra Haderslev.

Det har »ikke har været muligt at løfte bevisbyrden tilstrækkeligt til at kunne indbringe sagen for Matchfixingnævnet med henblik på domsfældelse«, som det lyder i en pressemeddelse.

Uhensigtsmæssig kommunikation

Hele debatten tog sin start 18. marts. Det var sidste spillerunde i Superligaens grundspil, og med de forskellige resultater i den bedste danske fodboldrække kunne det på sin vis betale sig for sønderjyderne at tabe til FC Midtjylland, fordi det ville sende dem i den letteste nedrykningspulje - mens en sejr eller uafgjort ville sende dem i den sværeste.

SønderjyskE tabte 2-1. Kritikere mente, at holdets forsvarsspil var yderst tvivlsomt, ligesom de hæftede sig ved nogle udtalelser fra Christian 'Greko' Jakobsen, der i nogle ører kunne lyde, som om det blåblædte mandskab havde lagt sig ned til sidst i kampen. Og på klubbens officielle Twitter-profil blev der udtrykt en vis glæde over FC Midtjyllands mål til 2-1.

Endelig afslørede Ekstra Bladet senere, at SønderjyskE-spilleren Mads Hvilsom havde skrevet til en af sine venner - Jesper Bøge fra Hobro, der endte i den sværeste nedrykningspulje i stedet - noget i stil med, at han ikke måtte score, da han kom på banen.

»Matchfixinglovregulativet skal efterleves af klubberne. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, hvis klubber, trænere eller spillere kommunikerer på en måde, så man kan få den opfattelse, at et forsætligt nederlag kan være acceptabelt. Klubber, særligt dem som står i den usædvanlige situation, hvor de kan profitere af at tabe, bør derfor i særlig høj grad sikre, at der ikke kan opstå tvivl om - hverken hos trænere, spillere eller offentligheden – hvorvidt man altid spiller for at vinde«, siger Poul Broberg, der er leder af DIF’s matchfixingsekretariat.

Sekretariat vil ændre ligastruktur

Derfor fandt han altså god grund til at undersøge sagen til bunds. Det har matchfixingsekretariatet nu gjort og har blandt andet interviewet 30 personer, før det altså nu ender med, at SønderjyskE atter kan ånde lettet op. Klubben slipper for bøde, karantæner, pointstraf eller det, der er værre blandt de mulige sanktioner i tilfælde af aftalt spil.

»Matchfixing er en stor trussel mod idrættens væsen. Tilskuere skal kunne stole på, at der er tale om en ærlig kappestrid, når to hold mødes på banen – det er hele kernen i idrætten. Derfor var vi også forpligtet til at gå ind i sagen og lave en grundig undersøgelse, da der opstod debat om afviklingen af kampen mellem FC Midtjylland og SønderjyskE«, siger Poul Broberg og fortsætter:



»Konklusionen i forbindelse med undersøgelsen er dog, at det ikke har været muligt for sekretariatet at finde beviser, der med nødvendige styrke sandsynliggør, at der har fundet manipulation sted. Derfor vil sagen ikke blive indbragt for Matchfixingnævnet«.

En stor del af debatten om SønderjyskE-sagen har handlet om Superligaens struktur. Kritikere har påpeget det håbløse i, at der i den nuværende form kan opstå situationer, hvor det på den lange bane rent faktisk kan betale sig for hold at tabe.

Derfor opfordrer matchfixingsekretariatet nu også til at ændre strukturen i Superligaen, der da også skal evalueres efter sæsonen.

»Der er ingen tvivl om, at den nuværende struktur i Alka Superliga har sat flere klubber, trænere og spillere i en vanskelig situation og skabt grobund for en uhensigtsmæssig diskussion om, hvorvidt det kunne betale sig at spille for at vinde. Sekretariatet skal derfor opfordre til, at ligastrukturen ændres på en sådan måde, at nederlag ikke kan medføre en sportslig fordel«, siger Poul Broberg.