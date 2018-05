Forårsprofilen før Brøndby-braget: »Det der had, der banker i blodet på FCK-fans ... det ejer jeg jo ikke« FC Københavns største profil i foråret, Viktor Fischer, finder det vigtigt endelig at slå dagens modstander, Brøndby, igen. Det er især for fansenes skyld, siger han – men han har endnu ikke adopteret deres dybfølte had til ærkerivalen.

Ingen kan være i tvivl om, at hadet kommer fra selve sjælens dyb, når fans af FC København brøler vreden mod ærkerivalerne fra Brøndby ud i den fodboldfortættede atmosfære.

»Når jeg går i Parken, så er jeg født på ny / for jeg vil hellere dø end at bo i Brøndby«, kan det runge fra tribunerne, ligesom slagsangene gennem tiden har rummet fraser om at tage »endnu et Brøndby-liv« og »skide på Brøndby« samt sikkert en masse andet, der er lige så voldsomt eller værre.

Samtidig forsøger de gulblusede fans fra hovedstadens randområde at overdøve københavnerblodet med lige så dybfølt had.

»FC-blod på trøjen / sov med den om natten / den er bare rød, så rød / den er fuld af FC-blod«.

Ja, det er stærke sager. Men det er nu engang en fast del af den evige rivalisering mellem FC København og Brøndby IF, der i dag støder sammen på Parkens græs til sæsonens femte møde – de fire første med vestegnsklubben som vinder. Og det er nu engang udtryk for et helt reelt had, som har gode vækstvilkår inde i tusindvis af danske fodboldfans. Hadet er så dybt, at nogle FCK-tilhængere vitterlig hellere vil se Brøndby tabe mesterskabet end deres eget hold vinde det.

Blandt andet derfor er det en vigtig kamp i dag. Med en sejr kan københavnerne ikke bare spille sig tættere på bronzemedaljerne og en plads i Europa League-kvalifikationen, de kan også sparke fornyet liv i kampen om mesterskabet. Brøndby fører med 5 point, men et nederlag vil pludselig give FC Midtjylland mulighed for selv at afgøre det.

»Hvis vi vinder, gør vi ikke bare FC Midtjylland en stor tjeneste, men giver også resten af landet en lidt sjovere næste runde. Så det er da også noget«, siger Viktor Fischer, den klart største FCK-profil, siden han kom til klubben i vinter.

Og han vil selvfølgelig også gerne give klubbens fans en god dag i Parken.

»Det er et af vores allerstørste fokuspunkter snart at give noget tilbage til de fans, som det betyder så absurd meget for at spille de her kampe mod Brøndby. Men vi skal altid have det forbehold, at vi ikke må lade os gå på af, at nogen vil det endnu mere end os selv. Vi skal blive i vores fokus og tænke på, at vi har en opgave, vi skal levere. Så tror jeg, at der er størst mulighed for at give fansene det, som både de og vi ønsker«, siger Viktor Fischer.

At adoptere et had

Ja, han ved, at hadet til Brøndby stikker dybt i FCK-tilhængerne, og han ved, at det også derfor er vigtigt endelig at slå de gulblusede igen. Men han erkender, at det ikke er en følelse, han selv mærker på samme måde.

For Viktor Fischer er jo ikke født FCK’er. Han har ikke fået hadet til Brøndby ind med modermælken. I hovedstadsholdets trupper fra den seneste tid gælder det vel primært William Kvist og Jonas Wind – resten af mandskabet er sammenbragt fra nær og fjern. Og det er svært at adoptere et had fra den ene dag til den anden.

»Når man er ny FCK’er – og jeg er jo fra Aarhus og har spillet forskellige steder – så er det klart, at det der had, der banker i blodet på FCK-fans ... det ejer jeg jo ikke. Jeg kommer i hvert fald ikke naturligt med det«, siger Viktor Fischer og stopper op for at formulere et tankestrejf:

»Det er nok noget, man skal lære, måske kommer det med tiden. Jeg ved det ikke rigtigt ... Men jeg er jo ikke i tvivl om, at det er en særlig kamp. Jeg vil sammenligne det med de første gange, jeg som U-spiller for Ajax skulle spille mod Feyenoord og jo ikke kunne mærke hadet i min krop. Jeg vidste, at det var der, men det var ikke en naturlig del af mig«.