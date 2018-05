AaB scorer i overtiden og slår FCK Kasper Kusk sikrede hjemmeholdet tre fortjente point.

Hvis det gennem mesterskabsspillet har været berettiget at kritisere AaB for en halvhjertet indsats præget af mangel på ambitioner ud over at være med blandt de bedste seks hold, så skal aalborgenserne til gengæld roses for at bruge sæsonens næstsidste hjemmekamp til at rette gevaldigt op på det indtryk.

FC Københavns bronzekandidater blev lagt under betragteligt pres af det veloplagte hjemmehold, der tidligt udfordrede Stephan Andersen i FCK-målet til store redninger på forsøg fra Jores Okore og Rasmus Thellufsen.

Gæsterne fik mere boldbesiddelse og et par chancer, efterhånden som kampen skred frem, men AaB spillede mere direkte og fortsatte dominansen efter pausen, hvor Thellufsen efter få minutter måtte se den velspillende gæstekeeper afværge endnu et nærgående forsøg.

I kampens sidste kvarter kom FC København til bedre muligheder drevet frem af Seca, Robert Skov – ind fra 2. halvlegs begyndelse i stedet for skadede Federico Santander – og Viktor Fischer, men blev aldrig farlige.

Derfor var det kun helt fortjent, at Kasper Kusk i overtiden kunne sikre alle tre point på oplæg fra Jannik Pohl.

Ritzau