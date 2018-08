FC Nordsjælland sælger anfører til Celta Vigo Mathias Jensen skal prøve kræfter med en liga, hvor kongen hedder Lionel Messi.

Anføreren for Danmarks U21-landshold og FC Nordsjælland, Mathias Jensen, bytter sidste års bronzevindere fra Farum ud med Celta Vigo i den spanske Primera Division.

Det oplyser FC Nordsjælland i en pressemeddelelse.

FC Nordsjællands sportschef, Carsten Vagn Jensen, er stolt af, at klubben »igen har lavet en god aftale«, selv om det måtte få sportslige konsekvenser på kort sigt.

»Sportsligt betyder det naturligvis noget, når man sælger sin anfører og en af Superligaens bedste midtbanespillere, men vi ved samtidig også, at vi har dygtige folk, som står klar i kulissen til at tage over«, siger Carsten Vagn Jensen.

Kontrakt over fem år

Mathias Jensen har ifølge Celta Vigos hjemmeside fået en kontrakt, der løber i fem år. Han fortæller, at det er en drengedrøm at skulle spille i Spaniens bedste række.

»Jeg er super glad og stolt over at få muligheden for at spille i Spanien. Det har altid været min store drøm, og jeg har kun hørt godt om klubben. Jeg føler, at Celta er et godt match for mig, og mavefornemmelsen har hele tiden virket rigtig«, siger Mathias Jensen.

Den 22-årige centrale midtbanespiller bliver kollega med danskerne Pione Sisto og Andrew Hjulsager. Celta Vigo råder også over Stanislav Lobotka og Emre Mor, der tidligere har været holdkammerater med Mathias Jensen i FC Nordsjælland.

Hullet efter Wass skal lukkes

I den spanske klub skal han blandt andet udfylde hullet efter Daniel Wass, der har brugt sommerpausen på at skifte til Valencia.

Det var først i foråret 2017, at Mathias Jensen for alvor bed sig fast som startende spiller for FC Nordsjælland, men siden har han lavet en kometkarriere.

Gode præstationer sendte ham med til U21-EM i Polen i sommeren 2017, selv om han årgangsmæssigt også har alderen til at være på det nuværende U21-landshold, som kæmper om at komme med til næste sommers slutrunde i Italien.

Scorer ganske flittigt

I sidste sæson scorede den afleveringsstærke centrale midtbanespiller 12 gange i 35 superligakampe, da FC Nordsjælland overraskende sikrede sig bronzemedaljer.

Indeværende superligasæson begyndte uheldigt for Mathias Jensen, da han udgik med en skade i første spillerunde og ikke har været på banen siden.

Ritzau