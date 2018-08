Oprykkere deler efter tæt opgør i Hjørring Vendsyssel kunne med sejr være rykket op i tabellens top 3, men Vejle kom godt tilbage efter pausen og fik 1-1.

Fredag aften delte oprykkerne Vendsyssel FF og Vejle Boldklub i en uskøn superligaaffære, der endte 1-1 i Hjørring.

Vendsyssel forsøgte kampen igennem at sætte sig på begivenhederne, men for mange boldtab betød, at vendelboerne havde svært ved at sætte gæsterne under pres, selv om holdet kom først på måltavlen.

Vejle forsøgte allerede fra anden halvlegs start at vende kampen med to offensive indskiftninger, hvilket kastede et mål af sig.

En halvleg til hver

I første halvleg var det dog Vendsyssel, som sad på begivenhederne.

Efter 27 minutter kom kampens første store chance, da Lucas Jensen drev bolden frem i en kontra og fandt Mads Bo Mikkelsen, der fra en fri position foran mål brændte på det skammeligste.

Kantspilleren tog dog revanche et kvarter efter, da midtbanekollegaen Moses Opondo fandt ham på kanten af feltet. Herfra sparkede han bolden i nettet bag Vejle-målmand Pavol Bajza, der ikke så godt ud i situationen.

Dog kunne Vendsyssel ikke stå imod gæsternes pres, og derfor måtte Vendsyssel-målmand Nicolai Flø se sig passeret efter en times spil.

Vejle ville mest i slutfasen

Her fandt Vejle-anfører Jacob Schoop en fri Rasmus Lauritsen, og her svigtede midtstopperens hovedspil ikke.

Gæsterne pressede mod slutningen på for at tage alle tre point med hjem til Nørreskoven, men det forløsende mål udeblev.

Remissen efterlader Vendsyssel med syv point efter fem kampe, mens kollegerne fra Vejle står noteret for seks efter samme antal.

Ritzau