AaB-debutant blev matchvinder, før han fik rødt kort Philipp Ochs blev dagens helt i Aalborg, men udvisningen var ikke lige med i planen i kampen mod FC Nordsjælland, der blev besejret 1-0.

AaB, der har fået sin bedste sæsonstart i mange år, kunne søndag med en hjemmesejr over FC Nordsjælland erobre Superligaens førsteplads. Det lykkedes med hiv og sving i en hektisk slutfase, hvor indskifter og debutant Philipp Ochs kom gennem hele følelsesregistret på meget kort tid.

Dermed blev den fine sæsonstart for AaB gjort endnu bedre, og tilskueropbakningen vil bare stige runde for runde, så længe det går godt.

Det var imidlertid FC Nordsjællands unge mandskab, der styrede løjerne de første 45 minutter, hvor gæsterne med sikker boldomgang holdt hjemmeholdet i skak. Men det var ikke fordi, FC Nordsjælland fik skabt en række store målchancer.

Wieghorst havde travlt

AaB-cheftræner Morten Wieghorst forsøgte fra sidelinjen at råbe sine spillere frem til en mere aggressiv indsats, som kunne bryde FCN-dominansen, men det lykkedes ikke for alvor. Og den tidligere AaB-målmand Nicolai Larsen, nu på besøg som ankermand for FCN, havde ikke en hård første halvleg foran sit tidligere hjemmepublikum.

Man må formode, at Wieghorst brugte af de store bogstaver i pausen, for der skulle ske noget for AaB’erne, hvis de ville vinde kampen. Holdet kom da også langt bedre med i anden halvleg, hvor FC Nordsjælland ikke som før pausen kunne styre spillet op gennem banen.

Med cirka 20 minutter tilbage af opgøret havde AaB en stærk periode, hvor det først blev til en chance for Jannik Pohl på et indlæg fra venstre, så en stor kikser af Kasper Risgård lige foran mål på en hovedstødsmulighed, hvorefter hjemmeholdet følte sig snydt for et straffespark.

Dommer Kehlet: Ikke straffe

Det sidste i en situation, hvor FCN’s Jacob Steen Christensen gik i ryggen på Jacob Ahlmann. Det lignede et straffespark, men dommer Jakob Kehlet mente noget andet.

AaB fortsatte med at lægge pres på et lidt træt FC Nordsjælland-hold, og indskifter og debutant Philipp Ochs blev den store forløser, da han i tillægttiden fik sendt bolden i nettet på Nicolai Larsen via indersiden af stolpen.

Målscorerens debut blev usædvanlig, da han kort efter blev præsenteret for det røde kort efter to gule kort. Publikum var ikke uventet uenig med dommer Kehlet.

Hjemmeholdet sene føring kunne Kasper Hjulmands udvalgte ikke svare igen på, og AaB tog en, i hvert fald midlertidig, førsteplads i Superligaen med 12 point efter fem kampe.