Fodboldredaktøren: Værsgo, Hareide. Her er et par spillere til din næste trup Medrivende og spændende 3-1-forestilling i Parken, hvor Viktor Fischer igen indtog en hovedrolle, da Brøndby led det første nederlag til københavnerne siden pokalfinalen i maj 2017.

Brøndby er den klub, FCK-træner Ståle Solbakken har haft som modstander flest gange i Superligaen. Hans hold vandt 16 af de første 34, spillede uafgjort i 10 og tabte altså kun otte. Nummer 35 var nok en af de allervigtigste for den mest vindende træner i Superligaen efter en 2017-18-sæson, hvor FCK’erne floppede, måtte nøjes med fjerdepladsen og sluttede 23 point efter Brøndbys pokal- og sølvvindere.

Derfor var det særdeles betydningsfuldt for Solbakken og hans mænd at slå Brøndby og sætte en ny dagsorden og retning for klubben, der går efter guldet hvert eneste år og har de største ambitioner og de største økonomiske muskler. FCK har angiveligt et overskud på godt 100 mio. kr. på sommerens spillerhandler, mens Brøndby kun har et plus på omkring 25 mio.

Nu sigter både FCK og Brøndby efter at spille en rolle i Europa League i denne sæson, og FCK’erne er jo under Solbakken nærmest fast inventar i europæiske gruppespil, hvor der er mindst 50 mio. at indkassere i efteråret. Men sportsligt handler det først og fremmest for FCK om at indtage positionen som Danmarks nummer ét igen. Og 3-1-sejren over Brøndby blev fejret i Parken af fansene, der led meget i sidste sæson, hvor Brøndby kun lod FCK få et enkelt point i de indbyrdes kampe, med eksplosiv jubel, vild hyldest til spillerne og enorm lettelse.

Tempo, temperament og gode mål

Det var FCK’ernes syvende på stribe og et sjældent udebanenederlag til Brøndby. Så Ståle Solbakken var stolt og glad:

»Præstationen var meget tilfredsstillende, mentalt, taktisk og fysisk«, sagde han efter et opgør, hvor der var knald på hele vejen, højt tempo og temperament, masser af hårde dueller og barske nærkampe. I perioder godt spil, især leveret af hjemmeholdet, og i den elektriske atmosfære, som folk på tribunerne skabte, blev underholdningen krydret med flotte mål

Men 1-0-bolden, som Robert Skov frisparkede i kassen ude fra siden burde Brøndbys nye målmand, Marvin Schwäbe have reddet. Han kunne se den hele vejen. Kort efter udlignede Ante Erceg, der fik en veltimet pasning fra Kamil Wilczek og udnyttede, at FCK-stopperen Andreas Bjelland tøvede. Jesse Joronen i målet kunne intet gøre ved Ercegs flade skud.

På forhånd havde mange måske ventet, at Dame N’Doye ville få en hovedrolle. Men Brøndby-stopperne Benedikt Röcker og Paulus Arajuuri var ganske påpasselige og hurtigt over ham i mange tilfælde, når han fik i bolden. Dog, N’Doye viste sin klasse i et par afgørende sekvenser.

Senegaleseren vandt en nærkamp og fik bugseret bolden til Viktor Fischer, der meget smart og præcist skubbede den ind i et hul, hvor Nicolaj Thomsen kunne støde frem og køligt score til 2-1. På det tidspunkt sad man ellers lidt med en fornemmelse af, at gæsterne måske havde flest kræfter til slutfasen.

»Det var en forløsning at se bolden i nettet«, sagde Nicolaj Thomsen. »Stemningen løftede sig, og målet gav ekstra energi til os på banen. Det er klart, at denne sejr var meget vigtig, for det var hårdt for os i sidste sæson, at vi slet ikke kunne vinde over Brøndby«.