Hjørnespark er nøglen til Sønderjyskes sejr over oprykkere Superligarundens første kamp resulterede i tre mål i de sidste 18 minutter.

Superligaens sjette spillerunde blev sparket i gang fredag aften, da Sønderjyske slog Vendsyssel FF med 2-1 hjemme på Sydbank Park i Haderslev.

Underholdningsværdien var høj kampen igennem, og Sønderjyske viste sig skarpest i anden halvelg.

Forsvarsspillerne Kees Luijckx og Stefan Gartenmann scorede målene for hjemmeholdet, mens Seyi Adekoya reducerede for oprykkerne i overtiden.

Chancerig første halvleg

Sejren betyder, at Sønderjyske får taget en smule revanche efter en dårlig sæsonstart, og sønderjyderne overtager nu gæsternes plads i top-6, selv om begge hold har syv point efter seks kampe.

Både Sønderjyske og Vendsyssel havde i en chancerig første halvleg flere gode muligheder for at bringe sig i front.

Gæsternes Lucas Jensen havde klart halvlegens største chance, da han efter et kvarters spil blev spillet helt fri.

Overliggeren stod dog i vejen for en tidlig føring til Vendsyssel.

I den anden ende var hjemmeholdets Mart Lieder den farligste mand for Sønderjyske, men den sidste skarphed manglede dog for den hollandske angriber.

Tre mål på 18 minutter

Kampbilledet forsatte efter pausen, og der var store muligheder i begge ender.

Knap 20 minutter før tid kom den forløsende scoring så for hjemmeholdet.

Forsvarsspiller Kees Luijckx kom højest på et hjørnespark, og han gjorde det til 1-0 for Sønderjyske.

Vendsyssel forsøgte herefter at komme tilbage i kampen, men i stedet kom hjemmeholdet på 2-0 ved Stefan Gartenmann med fem minutter tilbage.

I kampens overtid reducerede Seyi Adeyoka så, og afslutningen på opgøret blev hektisk, men det var for sent for gæsterne, som ikke lykkedes med at hente point.

Ritzau