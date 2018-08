OB får i allersidste øjeblik uafgjort mod mestrene Niclas Helenius udlignede mod FC Midtjylland med kampens sidste aktion.

Angriberen Nicklas Helenius scorede i overtiden, da trængte OB på falderebet i søndagens superligakamp sikrede sig 1-1 mod den forsvarende mester, FC Midtjylland.

Kriseramte OB leverede på mange parametre en opløftende og meget aggressiv præstation mod et tamt mesterhold, der ikke formåede at kreere meget i opgøret.

Remisen betyder, at FCM er treer i Superligaen med 11 point efter seks runder. OB er sidst med sine beskedne to point.

Få chancer i første halvleg

Første halvleg var en spillemæssig meget jævn affære, hvor et halvtamt FCM-hold havde bolden mest, men ikke tilspillede sig meget udover et par ufarlige dødbolde.

OB var mere aggressiv og spillede sig frem til flere muligheder, men hjemmeholdets spillere valgte ofte at afslutte fra distancen, og det blev aldrig for alvor udfordrende for FCM-keeper Jesper Hansen, da præcisionen i dén grad manglende.

Billedet fortsatte efter pausen, hvor angriberen Anders K. Jakobsen efter en lille times spil sparkede OB og opgørets hidtil største chance forbi rammen.

Mål efter 74 minutter og i overtiden

FCM havde stort set intet kreeret, inden offensivspilleren Mikkel Duelund efter 74 minutter fik lov at vende rundt på kanten af feltet og sparke bolden på stolpen.

Sidste sæsons FCM-topscorer, Marc Dal Hende, var hurtigst over returbolden og blev noteret for sin første sæsonscoring.

OB-kantspiller Troels Kløve og højrebacken, Ryan Johnson Laursen, forsøgte at svare igen, men manglende skarpheden.

Den havde Nicklas Helenius til gengæld i overtiden, da han sparkede bolden op i hjørnet med en følt inderside efter en retur.

Ritzau