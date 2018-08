Viktor Fischer kvalte AGF-smædesang: »Jeg tror faktisk ikke, at de vil tage livet af mig... Eller jeg ved det da ikke« Det var en stor fornøjelse for at Viktor Fischer at gør AGF-fansene tavse, da han sikrede FC København 1-1 med et sent mål.

Umiddelbart lignede det en scene, der har udspillet sig ganske hyppigt på de danske superligabaner det seneste halve års tid.

Som så ofte før satte Viktor Fischer kurs direkte mod stadionafsnittet med de mest højlydte fans for at fejre et mål, som netop hans højre fod havde kreeret. Et par minutter inde i tillægstiden af udekampen mod AGF havde han, aarhusianeren i løveklæder, scoret til 1-1 og flugtet et point hjem til topholdet, FC København. Den blonde angriber pegede på sit navn bag på trøjen, selv om tilskuerne så udmærket kendte det. Fischer. Han fægtede med armene, han foldede hænderne bag ørerne, han opildnede til larm og ståhej. Men det akkurat modsatte skete. Tavshed.

For noget var ikke, som det plejer, når den scene udfolder sig. Fansene foran Viktor Fischer var ikke de FCK’ere, der elsker ham så højt og hylder ham som holdets vigtigste mand. Nej, spilleren med 7-tallet på ryggen var løbet direkte ud til AGF-tilhængerne og fejrede sin scoring med fjenderne – eller rettere foran fjenderne, hvoraf enkelte rasede, nogle råbte, og de fleste bare stirrede mod banen i vantro.

Sejren havde været så tæt på, men forsvandt på få sekunder, da en høj nedfaldsbold havnede for fødderne af Viktor Fischer, som elegant flugtede den i nettet.

»Jeg synes bare, at de er pragtfulde, og de motiverer mig helt vildt. De synger pragtfulde sange og gør mig til en bedre fodboldspiller. Det var bare det, jeg fejrede med dem... Og de virkede da også rigtig glade«, sagde FCK-spilleren med rødder i Højbjerg-klubben IF Lyseng og en håndfuld ungdomsår i AGF om de aarhusianske tilskuere i et af stadionets sving.

Men han sagde det med et uudsletteligt smil og et lurende grin, der dryssede tung sarkasme over ordene. For selv om det sikkert er rigtigt, at de på en eller anden motiverer ham, finder han næppe deres sange »pragtfulde« – særligt ikke da en gruppe sang, at de ville »slå Fischer ihjel«.

Fischer over dem alle

Derfor var det givetvis rart for Viktor Fischer at ødelægge de glade Aarhus-dage, bedst som de for alvor var ved at tage fart med cirka 15.000 stående tilskuere, der klappede i takt for at bære deres fodboldhelte den sidste vej til en uventet sejr over københavnerne. Da det hele var lidt på afstand og det ene point ved at blive pakket ned i bussen mod hovedstaden, slog han fast, at han godt kan klare det. De hårde ord fra barndomsbyens sønner.

»Jeg tror faktisk ikke, at de vil tage livet af mig... Eller jeg ved det da ikke. Det kan da godt være, der sidder en enkelt eller to, som rent faktisk har planer om at slå mig ihjel. Især efter målet«, sagde Viktor Fischer og smilede igen på den der kække måde, der kendetegner ham så godt.

Det kom næppe bag på nogen, at det var netop ham, der sikrede FCK et point i så tæt en kamp, hvor AGF forsvarede sig fint, og de helt store chancer var få. Som aarhusianernes træner, David Nielsen, udtrykte det med lige dele skuffelse over det sene mål og glæde over indsatsen samt at være ubesejret i sæsonen:

»Så kom der sådan et skud fra en særlig spiller, da de havde allermest brug for det... Når vi møder et hold som FCK, ved vi, at vi skal forsvare godt i alle 3.600 situationer, der opstår i løbet af kampen. En af dem klarede vi desværre ikke. Resten af kampen var et kæmpe statement fra vores side – vi er ekstremt svære at bryde ned«.

Seks kampe inde i superligasæsonen har Viktor Fischer scoret fire mål og lagt op til tre som den absolut største FCK-profil. I de europæiske opgør har han også imponeret offensivt.

»Ja, Viktor er måske den bedste spiller i Superligaen«, sagde FCK-træner Ståle Solbakken da også, før han tilføjede:

»Men det så vi ikke mod AGF«.

Debatten om straffesparket

Og det siger egentlig en del om det niveau, nordmanden har vænnet sig til at se. For godt nok sprudlede Fischer langt fra mod AGF, men han tilkæmpede sig et straffespark, han lagde op til et par gode chancer med farlige dødbolde, han sikrede det ene point med en flot flugter til 1-1.