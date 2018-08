Først røg titlen - nu straffes Brøndby med stor bøde og trues med ekstra straf Fan-uroligheder i Horsens koster 200.000 kroner. Horsens straffes også med bøde.

Brøndby tabte ikke kun mesterskabet på gulvet i Horsens den fredag aften i maj, da Kjartan Finnbogasson scorede to gange i 89. og 90. minut og sørgede for et 2-2-resultat, der passede perfekt ind i FC Midtjyllands mesterskabsligning.

Klubben fra den københavnske vestegn tabte også 200.000 kroner.

I hvert fald har klubben fået en bøde på 200.000 kroner af Fodboldens Disciplinærinstans for de mange tilrejsende Brøndby-tilhængeres unoder og dårlige opførsel i kølvandet på skuffelsen.

Før, under og efter kampen var der problemer med fyrværkeri og røgbomber. En linjedommer blev også ramt af en stofbyld. Og Horsens-spillere fik kastet krus efter sig. Da kampen var fløjtet af løb adskillige blågule endvidere ind på grønsværen.

I dommen hedder det, at Brøndby vil blive straffet yderligere, hvis lignende forseelser sker igen i denne sæson. Straffen vil i givet fald være en hjemmekamp i Superligaen eller pokalturneringen for tomme tribuner.

AC Horsens straffes som kamparrangør også med en bøde på 50.000 kroner. Det sker, da der ikke var sørget for et net foran afsnittet med udebanefans, hvilket reglerne foreskriver. Desuden blev der kastet ølkrus efter Brøndby-træner Alexander Zorniger.