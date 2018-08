Brøndby har to nederlag i træk for første gang i et år: Zorniger står pludselig med uvante problemer Brøndby spillede langtfra nogen god kamp mod Esbjerg og endte med at tabe.

Når Alexander Zorniger er utilfreds, sniger det venstre øjenbryn sig en etage længere op end det højre. Pandens tre-fire folder bliver mere synlige end normalt. Tyskerens særlige udtryk opstår oftest, når hans hold ikke lever op til hans standarder. Eller en journalist stiller et spørgsmål, som Zorniger finder åndssvagt eller ikke ønsker at svare på.

Søndag aften fangede tv-linser og fotografkameraer Zornigers utilfredse mine gang på gang. Årsagen var det, som Brøndby-træneren overværede inde på græsset foran ham.

Den første kamp siden afslutningen på sæsonen 2016-2017, hvor hans hold tabte det andet opgør i træk.

Det var skidt i sig selv. Derudover lignede selve præstationen ikke det, der har karakteriseret Alexander Zornigers Brøndby-hold de seneste to år. Faktisk på ingen måde. Energien var lavere, bolderobringerne virkede til at være færre, og boldene fløj frem og tilbage uden synderlig omtanke eller præcision.

Det bedste eksempel på det var 15 sekunder omkring den ene times spil, hvor bolden ikke rørte jorden en eneste gang. Det mindede mere om et klip fra en kamp mellem Sheffield Wednesday og Rotherham United i den engelske Championship end Zornigers fodbold-abc.

Mens det eksempel skete en i en kort stund, var det en permanent udfordring for Brøndby-spillerne at få det opbyggende spil til at flyde.

Både Joel Kabongo og Hjörtur Hermansson i midterforsvaret og Josip Radosevic havde store, store problemer med at sende en bold frem i banen uden at ramme en modspiller.

Kabongo og Hermansson var to ud af tre nye i Brøndbys bagkæde i forhold til kampen mod FC København sidste weekend, der førte til første derbynederlag i mere end et år.

Både Paulus Arajuuri og Benedikt Röcker var nemlig ikke i stand til at spille. Sidstnævnte kæmper med en hovedskade, men var i stand til at sidde på Brøndby Stadion og følge kampen. I øvrigt ved siden af Christian Nørgaard.

En mand, hvis betydning for Brøndby under Zorniger bliver tydeliggjort, hvis der skulle være en eller to personer, som ikke var klar over det i forvejen.

For bedst som man sad og tænkte, at kampen var gået i tomgang og blot ville ende 0-0 på grund af Brøndbys manglende evner på dagen og Esbjergs tilfredshed med det ene point, slog vestjyderne kontra og fik scoret til resultatet 0-1 på mål af Yuri Yakovenko.

De medrejsende Esbjerg-fans stormede fra udebaneafsnittets øverste sæder og ned ad trapperne for at møde Yakovenko i banehøjde. Alle var inderst inde nok lige så overraskede over kampens udfald som Brøndby-fansene.

De har nemlig ikke overværet eget hold tabe to Superliga-kampe i træk siden slutningen af maj 2017, hvor Sønderjyske og AaB slog de blå-gule to gange inden for en uge.

En situation, der langt fra er den bedste optakt for Brøndby, inden de torsdag møder KRC Genk i Europa League.