AGF lige ved og næsten: Fischer redder point til FCK i tillægstiden FC København misbrugte et straffespark, da AGF var sekunder fra at sejre.

Hvad skete der i august 2009?

Jo, folketingsmedlem Naser Khader luftede for første gang et forbud mod at bære burkaer. Der var også finanskrise. Og så vandt AGF over FC København i Superligaen.

Frem til to minutter inde i tillægstiden lignede det søndag den første sejr til AGF over FC København i 9 år og 18 kampe, men så dukkede Viktor Fischer op og helflugtede fladt ind til udligning.

Det særdeles imødesete opgør mellem kerneklubberne i landets to største byer sluttede derfor 1-1 i Aarhus.

På Ceres Park fik FC København en gylden mulighed for at komme foran og sætte sig på opgøret, men Kenan Kodro misbrugte det straffespark, som Dino Mikanovic klodset havde begået mod Viktor Fischer ved at gå i ryggen på den danske landsholdsforward.

Foto: Norde Ernst Van/Ritzau Scanpix Der blev kæmpet om alle bolde i Aarhus i det intense opgør mellem AGF og FC København.

Der blev kæmpet om alle bolde i Aarhus i det intense opgør mellem AGF og FC København. Foto: Norde Ernst Van/Ritzau Scanpix

I et opgør afviklet i et rasende tempo og en højlydt kulisse på 15.778 tilskuere scorede AGF-anfører Jens Stage på et kontraangreb i 38. minut og lammede delvist københavnerne, der aldrig rigtigt kom sig over Stages venstrebensdrøn.

FC København kom frem til flere afslutninger efter pausen, men der var sjældent den nødvendige præcision og timing i hverken opspillet eller afslutningerne, før Fischer stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix AGF-målmand Alexander Jovanovic holdt buret rent i 92 minutter.

AGF-målmand Alexander Jovanovic holdt buret rent i 92 minutter. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Og hvad skete der så ellers i resten af den sæson 2009/2010, da AGF senest slog FCK?

Jo, det endte i en regulær katastrofe. Holdet, der efter sejren i 7. runde i Parken mod FC København førte Superligaen og drømte om Champions League, gik helt og aldeles ned – og rykkede ned i 1. division i maj 2010. Og FCK? De vandt mesterskabet.

Derfor skal AGF måske være tilfredse med det ene point mod titelfavoritten.

