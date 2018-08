Esbjerg vinder efter massiv Brøndby-dominans Yuri Yakovenko blev med sejrsmål efter 86 minutter matchvinder for Esbjerg.

En scoring kort før tid af Yuri Yakovenko gav søndag aften Esbjerg tre point ude mod Brøndby i Superligaen.

Esbjerg vandt kampen 1-0 og tog dermed anden sejr på stribe. Det var samtidig anden gang i sæsonen, at en oprykker fik point på Brøndby Stadion. I juli fik Vejle nemlig 1-1 ude mod vicemestrene.

Brøndby sad ellers på størstedelen af spillet og ramte træværket tre gange.

Resultatet betyder, at Brøndby nu er tre point efter førerholdet, FC København, som tidligere søndag spillede 1-1 ude mod AGF.

Esbjerg har otte point på ottendepladsen.

Med skader til Benedikt Röcker og Paulus Arajuuri bestod Brøndbys midterforsvar af Hjörtur Hermannsson og Joel Kabongo, mens Mikael Uhre fik chancen i front.

Wilczek ramte stolpen

Det var imidlertid Uhres angrebskollega, formstærke Kamil Wilczek, der var i fokus, da Brøndby stemplede ind i opgøret efter knap ti minutter.

Den målfarlige polak tog chancen et par meter uden for feltet, og med et drøn af et skud fik han den ene stolpe til at ryste.

Hjemmeholdet var dog langtfra usårligt, og nytilkomne Josip Radosevic satte et par gange Brøndbys egen defensiv under pres.

En enkelt gang var det tæt på at koste et mål. 27 minutter var spillet, da kroaten missede en clearing, og Emmanuel Oti Essigba slap alene igennem.

Offensivspilleren forsøgte at drible uden om Marvin Schwäbe, men den tyske Brøndby-keeper klarede ærterne.

Overliggeren i spil et par gange

Brøndby snusede til Esbjergs felt et par gange før pausefløjt, men de helt store chancer blev det ikke til efter stolpeskuddet.

Wilczek prøvede snedigt med et baglæns hovedstød, der voldte Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg problemer, og Radosevic hamrede flot til bolden langt udefra, men uden held.

Brøndby kom længere frem på banen i anden halvleg, og efter en time var det tæt på at give pote.

Jeppe Højbjerg kom på mellemhånd, da Hany Mukhtar fandt Wilczek inde foran mål. Wilczek sprang højest, men bolden blev reddet på overliggeren.

Indskiftning og mål af udeholdet

Alexander Zorniger sendte tilbagevendte Nikolai Laursen på banen i bestræbelserne på at få bolden det sidste stykke over stregen.

Men i stedet var Esbjerg tæt på at snuppe føringen. Efter et langt indkast havnede bolden for fødderne af Mathias Kristensen, som i helt fri position skød fladt forbi mål.

Fire minutter før tid gik det galt for Brøndby. Esbjerg stak af i en omstilling, og Yuri Yakovenko satte trumf på ved at sparke bolden i nettet til 1-0.

Brøndby ramte igen træværket, men heldet var ikke med hjemmeholdet, som måtte se sig besejret.

Ritzau