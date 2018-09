Intens topkamp med fire mål ender uafgjort Brøndby var foran to gange mod de danske mestre. Kampen endte 2-2.

Brøndby forpassede chancen for at tage en lille revanche over FC Midtjylland efter det tabte slag om mesterskabet i sidste sæson.

Søndagens opgør på Brøndby Stadion mellem sidste sæsons to guldrivaler endte 2-2 efter en sen midtjysk udligning.

Gæsternes Erik Sviatchenko sørgede for det uafgjorte resultat, da han med ti minutter tilbage headede bolden i mål efter et langt indkast fra Kian Hansen.

Alt var ellers lagt til rette for Brøndby, efter at den unge Brøndby-angriber Nikolai Laursen havde sendt værterne i front med 2-1 efter en time, og FCM kort efter var blevet reduceret til ti mand.

Mayron George, der før pausen havde gjort det til 1-1 på et langskud, fik to advarsler inden for få sekunder - den ene for brok.

Der blev kæmpet hårdt om hver en meter i kampens indledning, inden værterne fra Brøndby fik sat sig på spillet og langsomt begyndte at blive farlige.

Efter 20 minutter kom 1-0-scoringen, da Hany Mukhtar tæt foran mål blot skulle sætte foden på en aflevering fra Nikolai Laursen.

20-årige Laursen, der i sommer blev hentet i PSV Eindhoven, fik lidt heldigt bolden med sig og kunne fra baglinjen servere bolden for Mukhtar, der scorede sit første mål i superligasæsonen.

Blot fem minutter senere kom modsvaret fra FCM, da Mayron George kanonerede bolden op i målhjørnet til 1-1.

Lidt heldigt fik Jakob Poulsen bugseret bolden hen til costaricaneren, der tog et par træk, før han med stor succes svingede venstrebenet fra 20 meters afstand.

Begge hold havde chancerne til at score minimum yderligere en gang før pausen.

Et langt Kian Hansen-indkast passerede gennem Brøndby-feltet, hvor Marc Dal Hende burde have prikket gæsterne på 2-1. Men venstrebacken skød i stedet et hul i luften.

Umiddelbart før pausen var det Hany Mukhtars tur til at brænde en gigantchance, da han fra kort afstand sendte bolden over mål efter et sublimt oplæg fra Lasse Vigen.

Efter en time kom forløsningen for Brøndby, da Nikolai Laursen med et skarpt træk fik Kian Hansen til at vælte rundt på græsset, inden den talentfulde angriber med stort overskud lagde bolden i mål til 2-1.

FCM's muligheder for at kæmpe sig tilbage for anden gang i kampen blev kraftigt forringet, da Mayron George kort efter begik frispark og modtog en advarsel. Costaricaneren brokkede sig til endnu et gult kort og dermed rødt.

Med en mand i undertal havde gæsterne det svært, men et langt indkast fra Kian Hansen endte alligevel med at give point.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCM indtager Superligaens andenplads med 15 point. Brøndby har 14 på tredjepladsen. Ligaen toppes af FC København, der har 19 point efter søndagens sejr i Esbjerg.

Herunder kampens gang minut for minut:

Ritzau