Horsens holder nullet for tredje kamp i træk 7.612 tilskuere fik ingen mål i Horsens, hvor Vejle var på besøg.

Fredag aften krydsede de østjyske ærkerivaler, AC Horsens og Vejle Boldklub, klinger i Superligaen for første gang i ni år.

Der var lagt op til et brag af en kamp i en flot kulisse, men det blev en uforløst affære, som endte 0-0.

I ugen op til kampen har der været rigeligt med drillerier på de sociale medier de to klubber imellem, men bedømt på spillet var det som om, at holdene havde brugt krudtet på at vinde kampen på internettet.

Det uafgjorte resultat betyder, at Horsens er på syvendepladsen med ti point, mens Vejle er på 12.-pladsen med syv point.

Oprykkerne fra Vejle forsøgte at skabe mest fremad banen, mens Horsens fortsat virkede hæmmede af, at holdet ikke havde en angriber, som kunne sendes i dybden.

Vejle satte sig tungt på tingene, som halvegen skred frem, og Vejle-angriberen Allan Sousa var i to omgange tæt på at bringe gæsterne foran.

Efter 20 minutter sendte brasilianeren et kompetent frispark afsted, og tre minutter senere var han tæt på at dirigere et hovedstød i netmaskerne, men de to hold måtte gå til pause ved stillingen 0-0.

Vejles farlige brasilianer åbnede anden halvleg med at true Horsens-forsvaret endnu en gang, men hans afslutning blev blokeret, inden den nåede at blive farlig for Horsens-målmand Matej Delac.

Spillet var trods alt bedre i anden halvleg, hvor Horsens pressede mere på, end holdet gjorde i første halvleg.

12 minutter før tid fik Horsens' Thomas Kortegaard sendt en god afslutning afsted, som dog blev blokeret af en Vejle-forsvarer.

I kampens overtid fik Horsens-angriberen Oliver Drost sendt et godt skud afsted, men skuddet gik forbi mål, og dermed sluttede det 0-0 i Horsens.

Kampen minut for minut

Ritzau