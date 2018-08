Stjerneudsalg: FC Midtjylland sælger det unikke stortalent Dinamo Kijev blev destinationen for Mikkel Duelund.

FC Midtjylland har holdt stjerneudsalg i løbet af fredagen. Først blev Bubacarr Sanneh afhændet til Anderlecht i Belgien og siden blev det Mikkel Duelunds tur til at forlade FC Midtjylland.

Det danske offensivtalent fortsætter karrieren i noget uvante omgivelser i Ukraine hos storklubben Dinamo Kijev.

»Han er et unikt talent, og vi er naturligvis stolte af, at vi nu, for tredje gang i år, sender en spiller med en fortid på akademiet videre til en europæisk storklub«, siger FC Midtjylland-sportschef Svend Graversen og Duelund, der er en af de unge spillere, som hurtigst har nået 100 kampe i FC Midtjylland.

»Sammen med Pione Sisto er han den spiller, som har selvtrænet mest i sin tid i klubben. Det er fantastisk, at han nu, i en så ung alder, er moden og klar til at tage springet til en kæmpe klub som Dinamo Kijev«, siger Svend Graversen.

Transfersummen er ikke oplyst, men flere medier gætter på 25-30 millioner kroner. Lagt sammen med salget af Bubacarr Sanneh og tidligere salg i løbet af sommeren af Andreas Poulsen til Borussia Mönchengladbach har de danske mestre dermed solgt spillere for langt over 100 millioner kroner på ganske kort tid.