Fodboldtalent: Jeg arbejder på at give plads til bare at være Mikkel - ellers bliver jeg en lille smule skør

Dramaet i tysk toppolitik fortsætter. Formanden for socialdemokraterne, Martin Schulz, er blevet tvunget til at fravige sin drøm om udenrigsministerposten efter voldsomt pres og muligvis endda et ultimatum i sit eget parti.

»Hermed erklærer jeg, at jeg giver afkald på at træde i regeringen og håber samtidig indtrængende, at al debat om personer i SPD bliver afsluttet«, siger Martin Schulz i en skriftlig erklæring, SPD sendte ud fredag middag.

For to dage siden, da han sammen med Angela Merkel og Horst Seehofer fra Den Borgerlige Union, præsenterede det regeringsgrundlag, parterne havde forhandlet frem, lignede den 62-årige Martin Schulz den helt store vinder.

Ikke alene kunne han selv sætte sig på sin yndlingsposition som udenrigsminister, han havde også sat sit partis holdninger igennem i flere mærkesager og sikret, at partiet vil få den magtfulde post som finansminister. For at hellige sig udenrigsministeriet ville Martin Schulz ifølge stort set samtlige tyske medier forlade formandskabet for partiet og overlade den post til Andrea Nahles.