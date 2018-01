Christian Nørgaard: Guld med Brøndby er vigtigere end at komme med til VM Den 23-årige defensive midtbanespiller var en af efterårets store profiler i Superligaen og selvskrevet til ligalandsholdet. Skal Christian Nørgard på VM-holdet, bliver det på William Kvists plads, siger han.

Efteråret var højsæson for Christian Nørgaard.

Christian Nørgaard Født 10. marts 1994 Klubber, ungdom Heimdal, Espergærde, Lyngby, Hamburger SV Klubber, senior Lyngby, Hamburger SV, Brøndby Landshold U21: 27 kampe, 0 mål U20: 2 kampe, 1 mål U19: 19 kampe, 1 mål U17: 22 kampe, 3 mål U16: 3 kampe, 0 mål

Kun 20 minutter af Brøndbys samlede spilletid i Superligaen gik han glip af, og han præsterede nærmest konstant på højt niveau. Derfor var den 23-årige midtbanespiller selvskrevet til ligalandsholdet, der i disse dage træner med ørken, palmer og solskin som kulisser i Abu Dhabi.

I en sofa på spillerhotellet fortæller han om den oplevelse, om forvandlingen fra 8’er til 6’er, om det positive udbytte af et fejlslagent ophold i Hamburger SV og om ambitioner på både egne og Brøndbys vegne.

Hvad betyder det for dig at være med på ligalandsholdet?

»Det betyder meget. Det er en belønning for at have gjort det godt over et fint stykke tid. Folk skal selvfølgelig lige i gang. Mange af os har de første træninger efter fire ugers pause, så bolden springer lidt mere. Der er en lidt større fejlkvote, men sådan er det jo. Det vigtigste er kampen torsdag mod Sverige, hvor det handler om at efterlade et godt indtryk«.

Det her er helt basalt det første skridt i VM-forberedelserne. Hvordan mærker du det?

»Det synes jeg ikke, at jeg mærker så meget. Vi har haft et enkelt møde eller to med Åge Hareide, hvor vi er blevet informeret lidt i forhold til spillestilen, for det er jo ikke så mange af os, der har været med på A-landsholdet. Det er fint for os at få set nogle billeder af A-landsholdet og hvordan det har gjort det i kvalifikationen. Ja, der er gået nogle dage med at få den måde, han gerne vil gøre tingene på, ind i os«.

»At man så kan gøre det med et U21-hold også, som har en rigtig spændende kvalifikation i gang, er kun ekstra godt, for det er svært at få landshold tømret ordentligt sammen inden kampe, fordi man ikke har særlig meget tid sammen. Jeg synes, det er en god gruppe, der er med her. Der er meget talent, og folk vil gerne vise sig frem«.

Tidligt tilbage til Brøndby

Hvad ser du frem til at få ud af de her dage?

»Jeg skal ikke være her så lang tid. Jeg skal hjem på fredag (til træningsstart i Brøndby, red.), så det er kun seks dage for mig. Jeg ser selvfølgelig rigtig meget frem til kampen torsdag mod Sverige, som må være en god første kamp at komme i gang på og mærke: Hvordan er man? Hvordan er formen? Især på et højt niveau mod et sikkert rigtig fint svensk ligalandshold også. Det er det, jeg ser mest frem til«.

Du er vel det, man kan kalde prototypen på en DBU-udvikling. Du er registreret for 73 ungdomslandskampe. Hvad skal der til for, at du kommer op på det sidste hold?

»Det er svært at sige. Jeg tænker, det bare er at fortsætte det, jeg har gang i nu, og få lagt på. Der er stadig masser af ting, jeg gerne vil gøre bedre – score lidt flere mål for eksempel. Selv om det ikke er min primære opgave, ville det være rigtig fint«.

VM er langt væk, men er det alligevel et eller andet sted i din bevidsthed? Når du er med på ligalandsholdet, ved du vel godt, at der er en i hvert fald teoretisk mulighed?

»Ja, der er et formål med at være her – selvfølgelig er der det. Klart størstedelen af dem, der er med på ligalandsholdet, kommer ikke med til VM. Men selvfølgelig – det er jo landstræneren, der står ude på siden. Og det er ham, man gerne vil vise sig frem for, så på den måde kan man godt mærke det«.

Williams Kvists plads i sigte

Hvis du skal tænke dig ind på A-landsholdet, hvilken position ser du så dig selv i?

»Jeg er udpræget 6’er i Brøndby, så det tænker jeg også, at jeg skal være her. Det er lidt mere sideordnet mellem 6’er og 8’er på A-landsholdet, hvor (William, red.) Kvist og (Thomas, red.) Delaney har spillet pladserne meget. Det er den mest defensive af de to – den, som Kvist spiller – jeg tænker, at jeg kan kæmpe mig hen imod på sigt«.

Hvad er det, du mangler?

»Nu har jeg set alle kvalifikationslandskampene, og især mod Irland senest var han jo en af vores bedste spillere. Han er bare en god balancespiller, og det er det, jeg skal kigge på i forhold til mig selv. Nogle gange har jeg det med – og det er nogle af de gamle ting, de gamle gener, fra jeg lå lidt længere fremme på banen – at blive revet lidt ud af positionerne. William Kvist er rigtig dygtig til at blive inde i de rigtige rum, så der ikke bliver åbnet op på midten. Det er noget af den disciplin, jeg skal udvikle. Til gengæld føler jeg, at jeg har et spil med bolden, der gør, at jeg kan lave nogle fremadrettede afleveringer, som måske er anderledes fra den position i forhold til andre«.

Hvordan har det været mentalt at forvandle sig fra den centrale midtbanespiller, 8’eren, til den mere defensive 6’er?

»Det har været sjovt og rigtig fedt at lege med de små nuancer i spillet, som man skal ændre på. Jeg har bare prøvet at ændre mit mindset i forhold til at tænke, som jeg gjorde før: Okay, hvor mange afleveringer har jeg, som lykkes? Hvor mange vendinger har jeg op i banen, som lykkes? Nu er det mere erobringer og hovedstødsdueller, jeg tænker på«.

Der er lidt andre succeskriterier?

»Ja, det må man sige. Det er netop succeskriterierne, der er ændret rigtig meget. Det er ofte, jeg kan komme ud og sige til mig selv, at der spillede jeg sgu en god kamp, fordi jeg har været god defensiv, men måske ikke ramt en medspiller i 90 minutter«.

Har det været ligetil at lave den forvandling?

»Ja, det synes jeg faktisk.Det handler om at blive mere disciplineret og få snakket rigtig meget med især mine 8’ere og 10’eren i Brøndby og have styr på, hvad der sker foran en, så holdet er i balance«.

Hvad synes du om den positive opmærksomhed, du har fået oven på den forandring?