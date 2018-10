FC Nordsjælland er i top-6 efter langskud, selvmål, rødt kort og hattrick Godsway Donyoh scorede tre af FC Nordsjællands mål i sejr over Sønderjyske.

FC Nordsjælland var klart bedst, da klubben mandag aften slog Sønderjyske med 4-1 i Superligaen.

Dermed kravler Farum-klubben ind blandt de seks øverste i landets bedste fodboldrække. Sønderjyske er nede som nummer 11.

FCN bragte sig foran 2-0, inden sønderjyderne reducerede kort før pause. I anden halvleg var FCN overbevisende og lukkede kampen med to flotte scoringer.

Udvisning efter 57 minutter

Sønderjyderne havde kun momentum i få og korte perioder af kampen, og det hang sammen med, at midtbanespiller Victor Ekani blev vist ud efter 57 minutter.

FC Nordsjælland var klart farligst i kampens indledning, og efter otte minutter kom føringsmålet efter en dårlig clearing fra det sønderjyske forsvar.

Bolden landede hos Karlo Bartolec på kanten af feltet, og han sparkede bolden smukt over i modsatte side af målet.

Otte minutter senere viste FCN igen stor kynisme.

Jonathan Amon blev sendt af sted i et kontraangreb og lagde bolden fladt ind foran mål, hvor Godsway Donyoh skubbede den i frit mål, efter at Andreas Skov Olsen havde forsøgt sig på stolpen.

Selvmål efter 37 minutter

Efter 37 minutter blev der bragt spænding tilbage i opgøret, da et højt Sønderjyske-indlæg dumpede ned i hovedet på Victor Nelsson, som kom til at dreje bolden i eget net.

Sønderjyske åbnede anden halvleg med tungt pres, men det forsvandt, da Victor Ekani fik sit andet gule kort for at stoppe et kontraangreb.

FCN udnyttede overtaget, og efter 68 minutter kom den første scoring efter pausen.

Andreas Skov Olsen kom til baglinjen, hvorfra han sendte bolden ind til Godsway Donyoh, som med et fikst prik til bolden sendte den i mål via stolpen.

Kampen blev endegyldigt lukket efter 81 minutter, og opskriften var stort set den samme - Skov Olsen med fladt indlæg til Donyoh, som denne gang trillede bolden i frit mål.