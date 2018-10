Effektive Brøndby vinder for første gang i en måned Kamil Wilczek scorede for fjerde kamp i træk, da Brøndby vandt over AaB.

Der var på forhånd lagt op til et hæsblæsende opgør, og her svigtede de to mandskaber bestemt ikke søndag.



Der var således godt gang i den, da Brøndby fik opmuntring og slog AaB 3-1 på udebane i Superligaen

Det var gæsternes første ligasejr i over en måned.

Det var generelt AaB, der forsøgte sig med et langt mere offensivt udtryk, og det var tydeligt, at nordjyderne havde noget at revanchere fra deres seneste ligakamp, som blev tabt til OB.

Revanchen blev dog besværliggjort umiddelbart inden pausen.

Johan Larsson fandt topscorer Kamil Wilczek med et perfekt indlæg, og her svigtede polakken ikke.

Dermed rundede Wilczek allerede sin tiende sæsonscoring efter blot 12 kampe i denne sæson.

Brøndby indledte anden halvleg, som de sluttede de første 45 minutter, og det skete ved at score et mål.

Hany Mukthar opsnappede bolden på kanten af feltet, og tyskeren eksekverede på fornem vis, da han sparkede bolden i mål helt ude ved den ene opstander.

Det tvang hjemmeholdet fremad.

Satsningen betød, at størstedelen af spillet foregik på Brøndbys banehalvdel, men samtidig også at gæsterne fik mere plads til omstilling, og det udnyttede Brøndby.

Efter 67 minutter blev indskiftede Lasse Vigen sendt fri, og han bragte Brøndby foran 3-0 med en afslutning i kort hjørne.

Her så AaB-målmand Jacob Rinne ikke helt sagesløs ud.

Efter 75 minutter fik AaB muligheden for at reducere på et straffespark, og her svigtede AaB-anfører Kasper Risgård ikke.

Hjemmeholdet forsøgte, men kom ikke for alvor tæt på en yderligere reducering, og det efterlod AaB uden sejr i klubbens seneste fire hjemmekampe i Superligaen.

Brøndby halede derimod ind på AaB.

Gæsterne er kun et enkelt point fra nordjyderne, der indtager ligaens tredjeplads med 18 point for 12 kampe.

Ritzau