Ung FCK-angriber lavede ‘Zanka-kopi’ og nedlagde Brøndby på hårdeste vis Hvad der længe var et lidt kedeligt københavnerderby endte med at få en eksplosiv afslutning og 1-0-sejr til FCK.

Det mindede på sin vis om en kopi af Mathias ‘Zanka’ Jørgensens scoring mod Brøndby for snart mange år siden.

Kampen i tal Brøndby - FCK 0-1 Mål: 0-1 Jonas Wind (90). Advarsler: Josip Radosevic, Brøndby (39), Dominik Kaiser, Brøndby (56), Anthony Jung, Brøndby (83) Tilskuere: 20.731.

Altså ikke selve scoringen, men forløbet lige efter. Et sent mål mod ærkerivalen scoret af en ung spiller, der tilmed havde selvtillid og mod nok til at spille op til Sydsiden og Brøndby-fansene.



Men det gjorde Jonas Wind. Både afgjorde dansk fodbolds største rivalopgør og trådte i, at FCK nu befinder sig hele 16 point foran Brøndby. Det efter et opgør, der leverede mere drama i sine to sidste minutter end de 92 første.



Foto: Jens Dresling Der blev gået til stålet og kroppen i Brøndby.

Der blev gået til stålet og kroppen i Brøndby. Foto: Jens Dresling

Første halvleg endte ikke kun uden scoringer. Spillet havde ikke det tekniske niveau, der normalt bør høre med til et københavnerderby. Den gule Select-bold fløj for ofte frem og tilbage mellem de to hold uden længere ophold nede på græsset. Som var der tale om et opgør i volleyball og ikke dansk fodbolds største kamp.



Det gav mulighed for at lægge mærke til de små ting. Som Alexander Zorniger, der strejfede frem og tilbage på de yderste kridtstreger af sit tekniske felt, for at lægge armene over kors eller komme med et udbrud, hvorefter tyskeren strejfede videre.



På den modsatte banehalvdel sad Ståle Solbakken som oftest ned på sit trænersæde. Og hvis han rejste sig op, var det med hænderne i lommerne.



Et fint billede på de to forskellige situationer hos rivalerne inden kampen. Brøndby var 13 point efter FC København, og Zorniger under et større pres end Solbakken.



Foto: Jens Dresling FCK*s Dame N'Doye havde også en stor mulighed efter pausen, men han måtte vente med forløsningen til tillægstiden.

FCK*s Dame N'Doye havde også en stor mulighed efter pausen, men han måtte vente med forløsningen til tillægstiden. Foto: Jens Dresling

Men som det er hovedreglen i slaget mellem de to klubber, endte det hele alligevel med at blive en tæt duel. Fra anden halvlegs start blev det tekniske niveau også forbedret.



Det førte til eftermiddagens bedste angreb og største chance, da månedens spiller i oktober, Robert Skov, tog et træk ind i banen, spillede bolden videre til Peter Ankersen i et overlap, der lagde et perfekt indlæg ind i panden på Dame N’Doye, som i det lille felt ikke formåede at heade kuglen i kassen.



Overblik:Stillingen i Superligaen

FC København fik heller ikke scoret, da et angreb endte med, at Nicolai Boilesen fik sparket bolden på overliggeren. Kun få minutter efter, at Ante Erceg havde haft Brøndbys bedste forsøg.



Alt sammen gjorde et 0-0-resultat lignede den mest naturlige afslutning på en kamp, som samlet havde svært ved at leve op til forventninger og kulisse



Sådan gik det bare ikke. I stedet scorede Jonas Wind sit første mål mod den største rival, da han i tillægstiden sendte de mest hardcore FCK-fans op i hegnet bag eget mål og en stor blå-gul del af Brøndby Stadion mod udgangene før tid.



Kampen minut for minut