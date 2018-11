Esbjerg har taget Brøndbys plads og fortjener en topkamp

FOR ABONNENTER

Når man over for Jakob Poulsen peger på Esbjerg-FC Midtjylland og Brøndby-FC København som søndagens to topkampe i Superligaen, korrigerer FCM-anføreren lynhurtigt. »Skal vi ikke sige én topkamp og et derby«. Og han har jo ret. I Esbjerg er det nummer tre mod nummer ét, på Brøndby Stadion er det med resultaterne i fredag aftens to kampe regnet ind i tabellen nummer ni mod nummer to.