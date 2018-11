Når et derbynederlag gør ekstra ondt: Zornigers fremadskudte brystkasse er væk, og det samme er Brøndbys gode resultater Brøndby så længe ud til at både at holde nullet og få point mod FCK. I stedet endte det med det nu femte nederlag i de seneste syv kampe.

Det kunne ikke have endt meget værre. Cifrene kunne have været større end 0-1, jovist, men det bliver ikke mere hårdt end at tabe mod ærkerivalen på hjemmebane efter et mål i tillægstiden.

Det var den virkelighed, som Jonas Wind skabte, da den unge FCK-angriber scorede kampens eneste mål i sæsonens andet københavnerderby mellem Brøndby og FC København. Forløbet efter Winds scoring frembragte indre billeder af en Mathias ’Zanka’ Jørgensen-scoring, da han som ung, ung FCK’er sendte bolden i nettet foran Sydsiden og derefter lagde hånden bag det ene øre med retning ud mod Brøndby Stadions allerstørste gule og blå hjerter.

I stedet for historier og spørgsmål om en godkendt præstation mod ærkerivalen, der måske endda kunne blive et vendepunkt i en skidt efterårssæson, er virkeligheden nu langt mere dyster på den københavnske vestegn for trænere og spillere.

Brøndby har kun formået at vinde to kampe i træk en gang tidligere i denne sæson. Det var tilbage i august efter en kamp mod FC Nordsjælland. Siden da er det ikke lykkedes at holde nullet en eneste gang i Superligaen. Kun to af de seneste 11 kampe er endt med sejr. Brøndby har endda tabte fem af de seneste syv opgør, man har spillet.

Alexander Zornigers fremskudte brystkasse fra sidste sæson, når han mødte pressen efter endnu en sejr, er forvandlet til en mere tilbagelænet holdning, kortere svar og dermed kortere presseseancer. For alle ved godt, at Brøndby ikke har fået løst de problemer, som klubben også kæmpede med i september og oktober.

»Det var mod FCK også tydeligt, at vi ikke altid har så meget selvtillid, når vi har bolden. Vi kan ikke skabe de situationer, som vi var i stand til i sidste sæson«, siger han og tilføjer.

»Jeg ved ikke, om et point kunne være blevet et vendepunkt for os, men det havde været et vigtigt point i vores situation. Det havde også givet os en fornemmelse af, at vi godt kan holde nullet. Der er bare for mange individuelle fejl i for mange afgørende situationer«, siger Alexander Zorniger

Anfører Johan Larsson så FCK-kampen som et opgør, der på 90 minutter indrammede den sæson, som Brøndby har haft hidtil. Deltager i et tæt opgør, hvor man til sidst alligevel står som taber og med følelsen af, at det afgørende mål kunne være undgået.

»Vi skal have ændret på, at vi nu ligger uden for top seks. Det går selvfølgelig ikke«, siger han og tilføjer.

»Vi snakkede inden kampen om, at den i princippet lå perfekt for os og gav os muligheden for at komme videre, hvis vi kunne tage tre point. Det ville give os noget momentum og måske få alle til at glemme den dårlige periode, som vi har kæmpet med. Nu tog FCK sejren, og det gør ondt på os,« siger Johan Larsson

Hos netop FC København var humøret selvsagt af en anden karakter. Sejren over Brøndby gjorde nederlaget i midten til FC Midtjylland i pokalturneringen en anelse mere tåleligt for københavnerne. Men manager Ståle Solbakkken havde dog stadigvæk et budskab omkring pokalkampen, han gerne ville sende til Dansk Boldspil Union (DBU):

»Der var vist nogen, som ikke ønskede, at vi skulle vinde pokalturneringen. Man kan placere Vendsyssel mod FC Nordsjælland tæt på juleaften, men vores kamp mod FC Midtjylland skal spilles midt i vores hårdeste, europæiske program. Det er helt godnat. Man devaluerer pokalturneringen totalt«, siger han og tilføjer:

»Det er ingen, som ved, hvornår kampene bliver spillet. I Tyskland og England er det et tilløbsstykke, når der er lodtrækning til kampene, og når de spilles. I Danmark aner ingen, hvornår kampene spilles. Der er kun to pokaler at kæmpe om i Danmark, og så griber man det sådan an. Det er helt godnat, men de andre klubber har selvfølgelig ikke samme problem som os, fordi de ikke spiller i Europa«, siger Solbakken.

Han mener, at Brøndby med klubbens dårligere efterår og søndagens nederlag nu endegyldigt har gjort mesterskabskampen til en duel mellem FC København og FC Midtjylland.