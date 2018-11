Esbjerg sikrer sin tredjeplads med point i Hjørring Vendsyssel forblev til gengæld bundhold efter 1-1 i oprykkerduel.

Vendsyssel og Esbjerg spillede 1-1 i oprykkerduellen i Superligaen søndag i Hjørring. Esbjerg styrede ellers mod en sejr efter Lasha Parunashvilis tidlige scoring efter pausen.

Men Jon Thorsteinsson bragte balance i regnskabet 15 minutter efter på en stensikker straffesparksscoring i et intenst opgør, der ikke bød på flere scoringer.

Det var ellers overraskende top mod bund i oprykkerduellen mellem Vendsyssel og Esbjerg. Her har Esbjerg for alvor bidt sig fast i Superligaens tredjeplads, mens Vendsyssel kæmper med i bunden.

En åben kamp

Selv om situationen var vidt forskellig for de to mandskaber, så var der uden tvivl meget på spil i Hjørring søndag.

Kampen var en åben slagudveksling, og efter en jævnbyrdig indledning, så troede Esbjergs-topscorer, Adrian Petre, at han havde bragt vestjyderne foran efter 23 minutter. Men linjedommeren hævede flaget og annullerede målet.

Ingen af holdene kom tættere på, hvorfor mandskaberne gik til pause med 0-0.

Efter pausen satte Esbjerg sig på tingene, og ti minutter efter gav det pote.

Lasha Parunashvili udnyttede et tøvende Vendsyssel-forsvar, for herefter at trille bolden ubesværet forbi Nicolai Flø i Vendsyssel-målet fra en spids vinkel.

Herefter stillede vestjyderne sig længere tilbage på banen. Det gav Vendsyssel mere plads på banen, og det udnyttede hjemmeholdet.

Teenager udligner

Efter 70 minutter blev netop indskiftede Sebastian Czjakowski væltet omkuld i feltet, og dommer Jens Maae pegede på pletten.

Den islandske offensivprofil Jon Thorsteisson var iskold og bragte sikkert balance i regnskabet, som holdt hele vejen til slutfløjt.

Esbjerg er nu uden sejr i tre kampe, men klubben fastholder sin tredjeplads i Superligaen.

Med pointet til Vendsyssel ligger mandskabet nu nummer 12 med både Vejle og Hobro under sig.

Ritzau