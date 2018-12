Stemplet som doven i hjemlandet: FC Midtjyllands brasilianske stjernefrø er rejst til Herning for at blive voksen

Evander da Silva Ferreira er noget så sjældent som et brasiliansk toptalent i dansk fodbold. Hans potentiale er enormt, siger iagttagere, men efter at være faldet i unåde er han taget til FC Midtjylland for at blive voksen.

Søndag middag skinnede solen over Rio de Janeiro. Der var cirka 30 grader, himlen var klar, og det må have været skønt at slentre ad Copacabanas hvide sandstrande, måske med en kølig caipirinha i hånden og skue ud over det blanke Atlanterhav.

På den måde kunne Evander da Silva Ferreira dårligt være længere væk fra sin hjemstavn, da den 20-årige brasilianer på cirka samme tid traskede ind til sin 10. superligakamp for FC Midtjylland, der var på besøg i Horsens. Temperaturen dirrede omkring frysepunktet, banen var vinterramt med store brune plamager, og de cirka 2.700 tilskuere var pakket ind i jakker, huer og vanter, mens kulden farvede blege næser røde.

Umiddelbart lyder det næppe specielt attraktivt for et toptalent fra Brasilien. Alligevel er Evander – normalt går han på bedste brasilianske vis bare under sit fornavn – altså i gang med et lejeophold på en sæson i FC Midtjylland, som ovenikøbet har mulighed for at konvertere det til en permanent aftale, hvis han imponerer i Herning-klubben.

Men faktisk kan der netop være en pointe i at udfordre sig selv med europæisk kulde og en fysisk spillestil langt fra den tekniske legefacon, som hersker i Brasilien. Evander er i Danmark for at modne sig som fodboldspiller.

»Jeg er her for at udfordre mig selv, og så ser jeg skiftet som en mulighed for at udvikle mig yderligere i europæisk fodbold«, sagde den unge brasilianer, da han var kommet til Herning sidst i august:



»Jeg vil gøre mit bedste for, at fansene husker mig, når jeg engang rejser herfra igen. Jeg vil arbejde hårdt, jeg vil skrive historie, og jeg vil vinde mesterskaber«, sagde Evander i en pressemeddelelse.

Et kæmpe potentiale

Han er godt på vej. I superligatopholdets 3-1-sejr over Horsens var Evander godt nok ret anonym i offensiven, hvor Rilwan Hassan, Alexander Scholz og Paul Onuachu stod for gæsternes mål i den ret jævnbyrdige dyst. Men brasilianeren var disciplineret defensivt og har vist sig fint frem i flere andre kampe, blandt andet med tekniske finesser, et drøn af et spark og et fint blik for medspillerne.

Netop arbejdsindsatsen er et godt tegn, for det er noget af det, som Evander tidligere er blevet kritiseret for at mangle. I mange år var han regnet som et af de helt store talenter i brasiliansk fodbold – og det er altså uset, at juveler af den kaliber kommer direkte fra den bedste række i Brasilien til Superligaen. Men en unik mulighed åbnede sig for FC Midtjylland, da Evanders stjerne falmede, især hos fansene i traditionsklubben Vasco da Gama, som han altid har spillet for.

»Evander har kæmpe potentiale, og sådan ser man ham også i Brasilien«, fortæller Peter Arnholdt, der er bosat i landet, hvor han arbejder som freelancetalentspejder og fodboldskribent.

»Men han har taget nogle dumme beslutninger undervejs i sin karriere. Fansene kalder ham for en af de dovneste spillere i klubbens historie, og det virkede da også til tider, som om han selv skulle vaske sin trøje. Den måtte i hvert fald hverken blive beskidt eller lugte af sved. Sådan kunne det til tider virke«, siger Arnholdt.

I unåde hos fansene

Det startede godt for Evander i Vasco da Gama. Han var en fast del af de yngste brasilianske ungdomslandshold, og han debuterede for den traditionsrige klubs bedste mandskab som 17-årig. Da stjernespilleren Nené – tidligere Paris Saint-Germain – forlod Rio de Janeiro-holdet i starten af 2018, var det naturligt, at Evander overtog det legendariske rygnummer 10.

Men da var det også, at det begyndte at gå skævt for Evander.



»Han faldt i unåde hos fansene og røg på bænken. Det skal siges, at det er ikke fedt at have fansene på nakken, og det blev ikke bedre, da han inden en vigtig Libertadores-udekamp poserede på et instagrambillede sammen med andre bænkede holdkammerater i noget, der virker som en latterliggørelse af klubbens tilhængere«, fortæller Peter Arnholdt:

»Jeg har set Evander en del gange, og han virkede til tider låst af præstationsangst. Det blev for mange alibiafleveringer til siden og for få forsøg på at sætte spillet og komme til afslutninger. Men igen, når du har tilhængerne på nakken, hvordan reagerer du så? Evander var mentalt ikke stærk nok i Vasco, men vi snakker selvfølgelig også om en ung spiller«.