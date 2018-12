Mestrene henter den 10. sejr i træk mod Horsens

AC Horsens indledte sæsonen med en sensationel 2-1-sejr i Parken mod FC København, men sluttede trods en solid 1. halvleg efteråret med at tabe 3-1 til den anden titelkandidat, FC Midtjylland, der slog ’Den gule fare’ for 10. gang i træk.

FC Midtjyllands danske mestre var 12 minutter om at score i Horsens, da Rilwan Hassens lange tå tæt under mål sendte bolden i nettet på Poul Onuachus indlæg, men hjemmeholdet holdt fast i et aggressivt spilkoncept og blev belønnet med 1-1-udlingningen ved Oliver Drost i 35. minut.



Her gik det stærkt, da backen Rune Frantzen via Kasper Junkers hælaflevering strøg på langs sidelinjen og sendte bolden ind i fødderne på Drost, der afsluttede sikkert med højrebenet.



FCM kom i yderligere problemer, da Michael Lumb fyrede af inde i boksen og AC Horsens kunne gennem deres nærkampstyrke i perioder dominere mod topholdet i 1. halvleg.



40 sekunder inde i 2. halvleg fik Horsens’ sejrsambitioner dog et skud for boven, da Alexander Scholtz med en velplaceret indersideafslutning langt ude fra sendte en spand kold vand i ansigtet på Horsens-mændene vand og med 2-1-føringsmålet sendte mestrene på vinderkurs. En kurs, der blev cementeret, da Poul Onuachu med et delikat chip øgede til 3-1 i næstsidste minut



AC Horsens slutter dermed efteråret som nummer 8, mens FCM med sejren (midlertidigt?) overtog førstepladsen fra FC København.



Overblik: Stillingen i Superligaen