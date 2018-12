Røverkøbet banker Esbjerg op i top-6

Der var varslet bedre tider i FC Nordsjælland efter sejrene mod Sønderjyske og AGF, men en tredje gevinst på stribe kom træner Kasper Hjulmands unge tropper aldrig i nærheden af i Esbjerg.

Her fik hjemmeholdet i stedet hevet sig selv op af sumpen og efter fem kampe på stribe uden sejr - senest to store nederlag til AaB og FC København - kom der omsider igen tre point ind på kontoen. Efter både mål og oplæg af Adrian Petre vandt Esbjerg 3-0.



Der var godt med fremdrift hos esbjergenserne, de brugte bredden og afleveringerne på den sidste tredjedel af banen var både præcise og effektive mod et FCN-forsvar, der lider under, at der ikke er en dreven og erfaren ledertype til at holde styr på aftalerne i den risikobetonede tremandsbagkæde. Esbjerg agerede derimod med stor selvtillid og som et ægte top-6-hold.



Rodolph Austin headede Jesper Lauridsens indlæg flot ind til 1-0 i 9. minut, men jamaicaneren pådrog sig en skade i låret og måtte udgå kort efter. FCN ramte overliggeren i 19. minut, da Godsway Donyoh fyrede af fra kanten af straffesparksfeltet, inden hjemmeholdets stærke Adrian Petre i det efterfølgende angreb drev gæk med FC Nordsjælland-forsvaret og kunne spille Mathias Kristensen fri til en let 2-0-scoring med indersiden.



Med Jonathan Amons entre i FCN-offensiven efter pausen kom der en smule mere fart i Farum-holdet og topscorer Andres Skov Olsen havde en stor mulighed efter Amons opspil kort inde i 2. halvleg. Den smule spænding, der kunne være på vej tilbage i opgøret, punkterede Esbjergs røverkøb Adrian Petre så på fornem facon, da Magnus Kofoed Andersen mistede bolden på den bagerste tredjedel og den 20-årige – hentet for under 4 millioner kroner i den rumænske 2. division – fik kontrol over bolden og sendte en bragende flugter i mål til 3-0.



Adrian Petre har med 6 mål og 4 assist i efteråret bidraget væsentligt til, at Esbjerg nu kan overvintre i top-6. Esbjerg har med forårskampe mod AGF, Hobro, Sønderjyske og Vejle opgør mod hold fra Superligaens nedre region samt hjemmebanematcher mod Brøndby og AC Horsens et godt udgangspunkt for at sikre sig slutspilsdeltagelse efter 26. runde. Et slutspil, FC Nordsjælland skal oppe sig gevaldigt for at komme med i – ikke mindst fordi Brøndby, FC Midtjylland og FC København venter til februar og marts.



Overblik: Stillingen i Superligaen

Kampen minut for minut