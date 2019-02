Når chefen hellere ville være et helt andet sted

Det bliver spændende i den første Superliga-runde at følge Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland-holdet mod Brøndby, hvor træner Alexander Zorniger er under stort pres.

KASPER HJULMAND ville allerhelst være cheftræner i Anderlecht nu. Det var en kæmpeskuffelse for ham, at FC Nordsjælland og den belgiske storklub, hvor Frank Arnesen er ny sportsdirektør, angiveligt kom i tidsnød og derfor ikke kunne finde frem til en aftale om Hjulmands skifte i et hektisk forhandlingsforløb i begyndelsen af januar. Træneren, der førte Farum-klubben til DM-titlen i 2012, må fortsætte foråret ud i FCN, indtil hans kontrakt udløber. Hvordan vil det gå?