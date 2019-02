FCK viste mesterskabsklasse og fantastiske Robert Skov scorede hattrick i afklapsning af OB

Robert Skov fortsatte takterne fra efteråret med et hattrick i en 6-1-ydmygelse af fynboerne.

FC København gik ind til forårssæsonen med tre points afstand ned til FC Midtjylland på Superligaens andenplads. Og det vil københavnerne også som minimum have, når 21. runde er færdigspillet.

På eget græs tromlede FCK hen over OB med 6-1 og efterlod ingen tvivl om, at holdet ikke er mødt frem til guldræset med nogen form på rust på sig.

Samtidig fik Robert Skov med to ud af sine tre mål vist, at han stadig er ligaens med afstand dygtigste frisparksskytte.

I første halvdel af første halvleg var der ikke ret meget, som lykkedes for FCK på fynboernes banehalvdel. Men det blev der ændret på midtvejs.

Centralt gik meget igennem en veloplagt og bevægelig Rasmus Falk for hjemmeholdet. Det var da også ham tilsat skidt spil i OB-defensiven, som skabte 1-0-scoringen til FCK.

Falk fik vristet sig fri i feltet efter et par flotte træk, og hans tværaflevering blev ikke clearet tæt under mål. I stedet blev den lagt død få meter fra mål af en OB-spiller, og så kunne Nicolaj Thomsen let sparke bolden i kassen.

På daværende tidspunkt havde FCK ikke været i nærheden af noget trods masser af boldbesiddelse, men målet gav ro og selvtillid, og så fik gæsterne det svært.

Blot otte minutter senere var det Peter Ankersen, som viste god teknik. Fra højresiden trak han ind i feltet, satte en modstander helt af med en skudfinte og lagde elegant bolden op i det lange målhjørne.

OB havde intet at byde ind med, og på tærsklen til pause blev kampen allerede lukket.

Robert Skov beviste, at hans sparketeknik ikke er blevet glemt i vinterferien. Han sendte et frispark direkte i mål fra 20 meters afstand uden om en lidt tvivlsomt OB-mur.

Hvis dessinerne i pausen fra OB-træner Jakob Michelsen havde lydt i retning af at undgå dumme fejl i defensiven, så havde Jacob Barrett glemt at høre efter.

Godt fem minutter efter pausen tog FCK-kaptajn Carlos Zeca en flot dribletur, men det sidste træk løb fra ham og hen til Jacob Barrett. Hans tilbagelægning til målmanden blev dog for blød, så Zeca kunne fortsætte sit løb og tackle bolden ind til 4-0.

Nu handlede det om, hvorvidt det skulle ende i en lussing.

Til OB’s forsvar skal det siges, at holdet viste flot moral efter den kolde spand vand i hovedet.

Jesse Joronen i FCK-målet måtte kort efter lave en flot redning, og efter en times spil fik fynboerne reduceret ved Ryan Johnson Laursen efter en dødbold.

OB fik stabiliseret defensiven, og da FCK’erne var tilfredse med resultatet, afstand intensiteten lidt.

Men et frispark lidt uden for feltet til FCK er næsten det samme som et straffespark, når Robert Skov er på banen.

Det var han i den grad. Godt ti minutter før tid hamrede han sin anden frisparksscoring i kassen, og i overtiden satte han et straffespark ind.

Hattrick til ligatopscorer Skov og en fodboldlektion til OB.





Ritzau