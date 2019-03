»Generelt tror jeg ikke på spøgelser, men...« Brøndby mærker presset før endnu en skæbnedyst i Horsens

Det ændrede dog ikke det store. For AaB var der også meget på spil, og de forfulgte muligheden for at spille sig ind i top-6 med et aggressivt presspil. Netop det gav resultater. Frederik Børsting stressede Simon Tibbling til at fejlaflevere bolden direkte hen til AaB-angriberen Tom van Weert, der udnyttede friløberen til at bringe gæsterne foran med 2-1.

Da det stod sådan ved pausen, revnede Brøndby-fansenes støtte i et øjebliks pibekoncert, før de genoptog kærlighedssangene fra anden halvlegs start. Måske var det dem, spillerne mærkede, måske var det Retovs ord. I hvert fald virkede de anderledes tændte efter pausen, og de udlignede hurtigt, da Kamil Wilczek på kluntet topscorer-manér strakte sit knæ frem og rettede et skudforsøg af, så bolden røg i nettet. Og da indskiftede Ante Erceg bragte hjemmeholdet foran 3-2, virkede spillerne lettede, som de samlede sig i en gul klase midt på den brungrønne fodboldmark og klappede hinanden på ryggen.

For en kort stund virkede det, som om alting nok skulle gå trods alt. Kampen og medaljeslutspillet. Men bedst som Brøndby var på sejrskurs, fik AaB frispark på kanten af feltet, og det fik Lucas Andersen til at vise, hvorfor Aalborg-klubben netop har købt ham fri i schweiziske Grasshoppers og givet ham en femårig kontrakt. Den offensive profil drejede bolden over muren, ind i nettet – og sendte Brøndby ud i endnu en skæbnedyst i Horsens.