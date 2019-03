To røde kort var højdepunkterne i kedelig nullert i Haderslev

Glen Riddersholm betegnede inden kampen mod AC Horsens sit eget Sønderjyske-hold som favorit til at snuppe andenpladsen efter AGF i det nedrykningsspillet.

Det begrundede træneren med hjemmeholdets gode form, selv om Sønderjyske havde vundet to og tabt fire af de sidste kampe i grundspillet.

AC Horsens tabte de sidste fire kampe i grundspillet, men var tættest på sejren i 0-0-kampen, som betyder at Bo Henriksens gule tropper fortsat har et forspring på 3 point til Sønderjyske.

Tre mand i karantæne

Med Marcel Rømer, Alexander Bah og Marc Pedersen i karantæne var der debut til Thomas Juel-Nielsen i midterforsvaret, og der blev i første halvleg god brug for hans 189 cm, når Mikkel Qvist gang på gang kyklede sine lange indkast ind i Sønderjyskes overbefolkede målfelt, hvor den tyske målmand Sebastian Mielitz havde svære arbejdsbetingelser.

Men hjemmeholdets arbejdsbetingelser blev voldsomt forringede efter 51 minutter, da Thomas Juel-Nielsen kiksede en tilbagelægning. Det blev i stedet en frispilning af hurtigløberen Jonas Borring, men den fare blev løst med en fangarm og et rødt kort til debutanten, som for to år siden havde ageret redningsmand, da Riddersholm var involveret i nedrykningsspillet med AGF.

På det efterfølgende frispark havde Michael Lumb kampens første nærgående afslutning, som Mielitz fik slået til hjørne.

Det havde med andre ord været en ekstrem chancefattig 1. halvleg, men det blev der lavet om på med forskellen i bemanding på banen.

Islændingen Eggert Jónsson måtte agere redningsmand på målstregen, da Mielitz ikke kom ud til endnu et af de lange indkast, og Mads Juel-Andersen kom til en afslutning fra kort hold uden at få fart i bolden.

AC Horsens fik et naturligt overtag i spillet og i antallet af afslutninger, og Sønderjyske havde voldsomme problemer med at sammensætte noget konstruktivt, når bolden undtagelsesvist lå for enden af fødderne i lyseblå sokker.

Endnu en debutant

Kampen bød på endnu en debut til en hjemvendt spiller. Nicolai Brock-Madsen har været i England, Holland, Polen og Skotland, siden han i 2015 forlod Randers FC, men netop som den lange angriber var kommet på banen til de sidste 20 minutter, blev Horsens’ fordel elimineret.

Sivert Heltne Nilsen havde fået en advarsel for at prøve at prikke bolden fra Mielitz tidligt i kampen, og da nordmanden klodset fik væltet Mart Lieder omkuld, var der kun 20 spillere tilbage på banen.

Det gav Sønderjyske en opblussen, og Mart Lieder havde hjemmeholdet bedste afslutning i 89. minut, da hollænderens hans flade afslutning prellede af på stolpen, men det blev uden mål i kampen, der bedst huskes for debutantens udvisning.