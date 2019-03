Kravet til Brøndby er to sejre på syv dage

FOR ABONNENTER

BRØNDBY OG FC MIDTJYLLAND lå side om side med hver 60 point i spidsen for førerfeltet i Superligaen ved indgangen til mesterskabsspillet, efter at der var spillet 26 runder i den bedste fodboldrække sidste år. FC Nordsjælland var nummer tre, og FC Københavns forsvarende mestre pustede og stønnede langt bagude på fjerdepladsen med 44 point. Midtjyderne er nøjagtig lige så gode i år, når man måler i point. De har 60, men er kun nummer to. Brøndbys beskedne 38 point er regningen for den bratte nedtur for holdet fra Vestegnen, hvor fyringen af Alexander Zorniger ikke var vildt overraskende.