FCM svarede FCK igen med sikker sejr over OB

FC Midtjylland vandt søndag 2-0 over OB i Herning i Superligaens 29. spillerunde, og dermed holder FCM afstanden til førerholdet FC København på fem point.

Efter sejren ligger FCM på andenpladsen med 65 point, mens FCK efter holdets sejr over Brøndby har 70 point.

For OB betyder resultatet, at holdet forbliver på tredjepladsen med 43 point, men at holdet nu kun er ét point foran Esbjerg.

FCM’s anfører Jakob Poulsen og angriber Frank Onyeka bragte sejren i hus med deres scoringer.

FCM satte sig hurtigt på kampen og sørgede for, at den blev præget af fysik, dødbolde og dueller.

Efter 28 minutter gav overtaget pote, da angriberen Mayron George blev fældet i feltet, og Jakob Poulsen på det efterfølgende straffespark scorede til 1-0.

FCM fortsatte med at dominere efter pausen, og i det 54. minut scorede Frank Onyeka, efter at FCM’s wingback Rafal Kurzawa havde spillet ham fri i feltet.

OB formåede ikke at etablere et pres mod FCM’s mål for at skabe liv i kampen, og det var i stedet FCM, der flere gange var tæt på at forøge føringen.

Både midtbanespilleren Tim Sparv og debutanten Junior Bramado var tæt på at score holdets tredje mål, men resultatet forblev 2-0.

FCM spiller næste kamp den 18. april, hvor holdet møder FCK, mens OB den 19. april møder FC Nordsjælland.