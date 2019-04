Esbjerg vinder og sætter viljeløse Brøndby tilbage i bronzekampen

Farum gjorde det i 2003, Randers FC gjorde det i 2013, Lyngby gjorde i 2017 og nu kan Esbjerg gøre det i 2019: Vinde bronze i den første sæson efter en oprykning til Superligaen.

Hov, hov! Er det ikke OB, der indtog tredjepladsen inden den igangværende 30. spillerunde, vil den skeptiske og især fynske læser straks indvende. Jo, selvfølgelig, men i de resterende seks runder skal Esbjerg og OB mødes to gange, og med sejren i går over Brøndby, blev sidste års bronzevinder sparket godt tilbage i metalkampen.

Esbjerg lagde fornemt op til den første store bronzedyst på tirsdag, når OB kommer på besøg ved at vinde 1-0 over Brøndby i en kamp, der blev en illustration af en af fodboldens mange klichéer. Den om at mål ændrer fodboldkampe.

For det var godt nok ikke mange ophidsende episoder i de to straffesparksfelter, den første solbeskinnede time kunne kaste af sig i det vestjyske. En kritisk type ville kalde det kedeligt.

Kedelig var Brøndbys nu tidligere træner Alexander Zorniger sjældent. Selv da tyskeren skulle ’undskylde’, at han i efteråret udtog et Brøndbyhold uden en eneste dansker i startopstillingen til en kamp mod Hobro, blev svaret et underholdende angreb på den danske ungdoms indstilling.

Nu er afløseren Martin Retov også godt på vej. I går stillede Brøndby for anden gang i Retovs tid som Brøndbytræner med Jens Martin Gammelby som eneste dansker i startopstillingen.

Gammelby eneste dansker

Gammelby var sidste station på kampens første gode sekvens, da Brøndby med syv førstegangsafleveringer fik sat et godt angreb op over højrekanten, men Gammelbys andet træk blev for langt, så det hele endte med både et boldtab og et ’der-kom-jeg-for-sent-frispark’ mod Markus Halsti.

Også Simon Tibbling havde for meget kraft i støvlerne, da han skulle spille i dybden til en fri Hany Mukhtar, så Esbjergsmålmanden Jeppe Højbjerg kunne komme ud og kaste sig over den lidt for hurtigt trillende bold.

Højbjerg leverede en god redning, da Ante Erceg fik en god chance på indskiftede Simon Hedlunds oplæg efter pausen, og så var det, at et mål lidt ud af ingenting totalt ændrede kampens karakter.

På et indlæg fra venstrebacken Jesper Lauridsen kom Brøndbys finske midterforsvarer Paulus Arajuuri først på bolden, men han fik blot spillet bolden lige hen i fødderne for landsmanden Joni Kauko, der efter en tæmning lagde en flad afslutning uden for Martin Schwäbes ellers udstrakte rækkevidde.

Så kom der ellers gang i kampen, som bølgede frem mod - Brøndbys mål. Chancerne for at øge føringen hobede sig op i hastig rækkefølge.

Mathias Kristensen fik sparket bolden forbi Schwäbe, men bag den tyske målmand dukkede Gammelby op med en frelsende fod. Carlo Holse blev spillet smart fri, men fik slet ikke ram på bolden, som Schwäbe kunne blokere. Jacob Lungi Sørensen fik et helt frit hovedstød efter et frispark, men ramte ned i jorden, hvorfra bolden hoppede op på overliggeren. Indskftede Adnane Tighadouini var helt alene med Schwäbe, men det blev kun til finter og ingen afslutning.

Det manglende 2-0-mål fik ingen konsekvenser, da Brøndby uden energi eller vilje var i stand til at true med en udligning, og eftersom Brøndby for 12. kamp i træk havde lukket mål ind, resulterede det i et nederlag.

OB mod FC Nordsjælland i aften

OB har tabt de to seneste kampe mod FC København og FC Midtjylland, men har stadig chancen for at tage tredjepladsen tilbage i aften med en hjemmesejr over FC Nordsjælland, der med 1-2 selv tabte til Esbjerg i den seneste spillerunde.