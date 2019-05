Vejle skaber optimisme i sin overlevelseskamp

Vejle tog en vigtig sejr, da holdet søndag besejrede Hobro med 1-0 i den første af to playoffkampe om at undgå nedrykning fra Superligaen.

Sejren var Vejles første på udebane i Superligaen i denne sæson, og oprykkerne er dermed kommet tættere på at sikre en ny sæson i landets bedste række.

De to hold mødes igen på søndag i Vejle, og den samlede vinder af de to kampe sikrer to nye playoffkampe mod nummer to fra 1. division, mens taberen rykker ud af Superligaen.

Grimt uheld for Hobro

Hobro fik en skidt start på kampen, da forsvarsprofilen Rasmus Minor efter bare et minut blev ramt i hovedet af Vejle-spilleren Vladen Yurchenkos støvle og måtte udgå med en hovedskade.

Til Hobro store ærgrelse slap Yurchenko uden rødt kort, og Hobro fik godt halvvejs i halvlegen mere at ærgre sig over, da Vejles Kjartan Finnbogason slap fri i feltet og headede bolden i mål.

Mod slutningen af den intense første halvleg pressede Hobro på for en udligning og kom et par gange tæt på, men Vejle-keeper Thomas Hagelskjær og resten af defensiven holdt stand.

I anden halvleg var det fortsat intenst, og det var tydeligt at se, at der stod en masse på spil.

Hobros Emmanuel Sabbi kom til en god mulighed efter en time, men ellers indeholdt kampen flere dueller end åbne målchancer.

I det jævnbyrdige opgør havde Vejle held til at få lukket ned for Hobro, og holdet sikrede med 1-0-sejren et glimrende udgangspunkt før returkampen.

Ritzau