20 kåringer fra sæsonen i Superligaen: Den oversete helt, FCK's hemmelige overmænd og skandalerækken i Vejle

Politikens lille fodboldredaktion fremhæver her noget af det, superligasæsonen kan blive husket for – foruden FCK’s mesterskab.

Da FCK for første gang i sæsonen tog imod guldrivalen FCM, så Parken pludselig lidt anderledes ud end normalt. Reklamebanderne var rykket tættere på banen. Midtjyderne var ikke i tvivl om, at det eneste formål med det var at genere Kian Hansens lange indkast og give ham kortere tilløb. Til næste hjemmekamp mod FCM stod banderne atter tæt på banen.