En 'sandtastisk' tid: Superligaen trænger til en af de store målslugere, der skaber fodboldens myter

Der går en herlig lille anekdote om Ebbe Sands storhedstid i Superligaen.

I efteråret 1997 skete der det vanvittige, at ingeniøren fra Hadsund pludselig begyndte at banke mål ind for Brøndby, som det behagede ham. I tidligere sæsoner havde han da været en stabil kraft på den offensive midtbane og i angrebet, men nogen stor profil var han langtfra. Indtil den oktober måned.

De første syv kampe af fodboldåret startede han på bænken, og det var først fra runde 11, at fanden – eller måske i virkeligheden en venligere herre – tog ved Ebbe Sand, der fik chancen i angrebet efter salget af stjernen Peter Møller. Først et hattrick mod Ikast. Så to mål mod AGF og to mål mod Lyngby. Endnu en scoring mod Ikast og en mod AB, før Vejle ventede på udebane. Og det var ved den kamp, at anekdoten udspillede sig.