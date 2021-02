Videodommerne laver for mange fejl, men gør Superligaen mere retfærdig

Victor Nelsson jublede med hele kroppen. Armene over hovedet, stort smil og snart begravet i en stor hvid fælleskrammer med holdkammeraterne fra FC København.

Det var 4. oktober 2020, og forsvarsspilleren havde netop scoret et vigtigt mål. Han havde bragt sin kriseramte københavnske klub foran med 4-2 mod FC Nordsjælland, han havde nettet for første gang i den hvide trøje med løve-logoet på brystet, han havde effektivt lukket kampen. Sårbare FCK havde brug for de tre point, og Victor Nelsson havde brug for selvtilliden.

Men kort efter målet tegnede dommeren en imaginær firkant ud i luften for at markere, at hans hjælpere ude i videovognen havde spottet, at spilleren var offside. Derfor var målet underkendt. Videodommeren – VAR, som det nye fænomen i Superligaen bare kaldes – havde talt. Og pludselig skulle FC Nordsjælland bare indhente ét mål i kampens sidste 20 minutter mod et skrøbeligt FCK-hold.

Der var bare et stort problem: Nelsson var slet ikke offside. Videodommeren havde overset en FCN-forsvarer og kom derfor fejlagtigt til at underkende målet, og det kunne have kostet FCK vigtige point.