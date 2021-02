FCK skal hente flere point end alle andre klubber i det her forår

I de kølige aftentimer på månedens første dag steg temperaturen i Superligaen, inden transfervinduet smækkede i. Fodboldfeber er det måske lige i overkanten at kalde diagnosen oven på de sidste underskrifter, men bemærkelsesværdigt var det i hvert fald, at der var tilgang fra klubber på allerøverste hylde i Premier League, Bundesligaen og Serie A.

I den sidste time inden midnat fulgte så ydermere et talent fra Ajax, hvor Victor Jensen i december med en indskiftning i det sidste kvarter fik førsteholdsdebut som den 27. dansker i den hollandske storklub. U21-landsholdsspilleren skal i den kommende halvsæson spille for FC Nordsjælland som en af de påfaldende mange lejeaftaler, som udgør en markant tendens i det forgangne transfervindue.

»Det er det rigtige step for mig at komme ud og få mere spilletid på nuværende tidspunkt af min udvikling og karriere. Jeg tror på, at FCN og jeg kan hjælpe hinanden, og derfor er det her en god mulighed«, sagde Victor Jensen, der fylder 21 år på mandag, på sin nye klubs hjemmeside, da handlen som den sidste i Superligaen blev præsenteret.