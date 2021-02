Stort forsøg rykker tættere på: 30.000 tilskuere skal bane vejen for fodboldgæster, koncerter og festivaler

For elskere af fodbolden er tomme plastiksæder et uendelig trist syn. Det vidner om klubber i forfald, når coronakrisen forhindrer dem i at lukke tilskuere ind på deres stadioner, så de taber indtægter på billetter, ølsalg og merchandise – mens produktet i forhold til tv og sponsorer samtidig lider skade.

Men selv om politikerne nu gradvist åbner Danmark ved forårets komme, har det endnu lange udsigter med hensyn til at lade fodboldentusiaster indtage de tomme tribuner.

»Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have alle fodboldfans tilbage på stadion«, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet onsdag aften:

»Rigtig mange danskere er rigtig gode til at efterleve alle de retningslinjer, der i dag gælder, hvad enten det er sektorbestemt, eller det er de generelle. Så vi er ikke så nervøse for det enkelte stadion nødvendigvis. Men hvis vi åbner for meget på én gang, vil samfundsaktiviteten generere for meget smitte til, at vi kan blive ved med at have epidemikontrol. Vi risikerer, at det løber løbsk«, sagde hun.