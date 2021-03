Hvad mener du om VAR?: Her er hovedaktørernes og eksperternes citater om brugen af videodommere

Det har stort set ikke handlet om andet end Video Assistant Referee (VAR) den seneste måned i Superligaen. Politiken har håndplukket citater fra spillere, trænere og eksperter, der har givet deres syn på systemet.

AGF-målmand Kamil Grabara på Twitter, efter at ellers korrekte VAR-domme var gået imod klubben to kampe i træk. Han fik en advarsel af Fodboldens Disciplinærinstans for at skrive sådan.

»Vi skal have fans tilbage på stadion. Personligt keder jeg mig og finder det frustrerende at spille uge efter uge 11 mod 12. Med fans kan vi i det mindste gøre det lige«.