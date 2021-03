Sidste runde: I dag kan fire klubber ryge i himmel eller helvede

De færreste havde regnet Brøndby som guldkandidat i sæsonen, men klubben er med et relativt ungt hold sikker på at slutte grundspillet på førstepladsen. Det kan dagens hjemmekamp mod AGF ikke ændre på. Men en sejr vil øge hullet til Aarhus-klubben til 10 point, så Brøndby kan sætte en direkte konkurrent grundigt af i topstriden.

De forsvarende mestre trænger til en sejr efter så uvant et udbytte som et point i de seneste tre kampe. Lige meget hvordan det går mod Vejle i Herning, kommer de med i mesterskabsslutspillet og kæmper med om medaljerne, men de har brug for at gå ind til de 10 afgørende kampe med et godt rygstød. Og uden for stort et hul op til Brøndby.

Uanset hvad er AGF en del af medaljestriden og sikker på en plads i det sjove slutspil. En sejr over Brøndby i dag vil dog gøre det hele noget sjovere, for så kæmper aarhusianerne realistisk set ikke bare om sølv eller bronze, men om guld.

Den normalt så stærke hovedstadsklub har gang i en problemfyldt sæson. Selv om københavnerne er sikre på en plads i mesterskabsslutspillet, er der stadig noget interessant på spil i dagens udekamp mod Randers. Hvis de vinder, holder de sig fint til i medaljestriden, mens et nederlag vil bringe dem lige så tæt på holdet under dem. Som netop er Randers.