FC Københavns nye sportsdirektør vil minde spillerne om storklubbens krav

Peter Christiansen har haft fire frustrerende måneder. Sidst i november 2020 sagde han op i AGF og lod sig i stedet præsentere som ny sportsdirektør i FC København, men uden at kunne tiltræde i sit nye job. Grundet kontraktlige spidsfindigheder måtte den skaldede mand med tilnavnet ’PC’ først starte nu. Fra april 2021.

»Det har været vanvittig frustrerende. Men omvendt er det ikke sådan, at jeg ikke har en forståelse for, hvad det er for et signal, som AGF gerne vil sende. For det er jo et signal. De har vundet terræn i Fodbolddanmark og i ligaen, og det er de i deres gode ret til«, siger Peter Christiansen:

»Jeg har fuld respekt for, at man valgte den beslutning. Men derfor ville jeg egoistisk set da stadig gerne have været i gang, fem dage efter jeg havde sagt op. Sådan er verden bare ikke altid så gunstigt skruet sammen«.