FCK ligner et lige så dårligt hold under Thorup som i Solbakkens sidste tid i klubben

VM i Qatar, et stigende antal udenlandske klubejere og indførelsen af video assistant referee (VAR). Fodboldverdenens udvikling de seneste år har medført kritik fra fans og iagttagere. Ja, nogle taler endda om, at spillet er ved at miste sin sjæl.

Et tiltag, der har været godt for Superligaens ditto, er indførelsen af et grundspil og et slutspil. Det skaber nemlig en af årets bedste fodboldsøndage, når førstnævnte skal afsluttes.

Således også søndag 21. marts 2021. Her blev seks kampe afviklet klokken 17 i højt solskin på en eftermiddag, der var juleaften for de hurtigtalende kommentatorer i radiosporten. Tingene var sat på spidsen, der var store kram og tomme blikke, markante vindere og markante tabere.

Den største vinder blev FC Nordsjælland. I løbet af den sidste måned i 2020 og de to første i 2021 tabte Flemming Pedersens unge mandskab 5 kampe i træk og endte med at gå fra banen i 8 opgør i træk uden sejr. For bare 10 dage siden kunne Farum-holdet for alvor være blevet rodet ind i nedrykningskampen, hvis man havde tabt lokalopgøret mod Lyngby. Nu skal FC Nordsjælland spille med i top-6 for femte gang af fem mulige.