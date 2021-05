FC Midtjyllands formand ønsker et opgør med agentsalærer og eksorbitante lønninger – og en bred debat om fodboldens fremtid

Det er ikke sikkert, at Rasmus Ankersen selv lægger mærke til det. Men når først hans talestrøm tager fart, blander engelske ord sig hyppigt med de danske, der ryger ud i universet med utrolig hast. Og på meget midtjysk.

»Det er måske ikke helt sådan, at the winner takes it all. Men the winner takes most«, siger han det ene øjeblik, før han det næste udbryder: