FCM ligner det bedste hold. Men de skal håndtere presset i at være dem, der har mest at tabe

Såret efter 2-2-kampen i Horsens heler ikke for mennesker med Brøndby-blod i årerne, før DM-pokalen atter bliver løftet på Vestegnen.

Men der er en anden detalje fra 2018-sæsonen, som man også stadigvæk taler om i Brøndby og nu vil revanchere på søndag. Fire dage inden det gik galt for Brøndby i Horsens, tabte de blå-gule 0-1 til FC Midtjylland på hjemmebane foran mere end 25.000 fans. Målmand Jesper Hansen spillede en stor kamp og var den primære årsag til, at Brøndby ikke sejrede og dermed reelt lukkede mesterskabskampen. FC Midtjylland ville have været seks point efter og stået med en markant dårligere målscore end Brøndby inden turen til Horsens i næstsidste runde.

Brøndby slog FC Midtjylland tre gange i sæsonen 2017/18, men tabte, da tingene spidsede til i det sidste møde i mesterskabsspillet. Tre år senere er den modsatte situation opstået. FC Midtjylland har vundet sæsonens første tre opgør mod Brøndby. Det er midtjyderne, der ligner det bedste hold. Det er også dem, som skal håndtere presset i at være dem, der har mest at tabe.

Niels Frederiksens Brøndby-mandskab har overgået egne og omverdenens forventninger i denne sæson. Men udbyttet af de tre møder mod FC Midtjylland er noget, der nager træner, ledere og spillere. Man forstår decideret ikke, hvordan man ikke har fået ét eneste point i kampene, som er endt 3-2, 1-0 og 1-0 til det danske mesterhold. Ja, det er faktisk holdningen, at Brøndby burde have vundet minimum de to.