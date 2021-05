Brøndby på guldkurs: »Det er nok en af de ting, jeg vil se tilbage på, når jeg engang er gammel og grå. Det er bare vildt«

Før sæsonen havde de ikke turdet tro det, men efter en 2-1-sejr over AGF i et episk drama er Brøndby bare en sejr fra guldet. Det var en aften så stor, at det var svært at finde de rigtige ord.