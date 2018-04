Kevin Magnussen synes, at glorien, der skal beskytte hans liv, er irriterende, akavet og grim Kevin Magnussen, der igen var stærk i kvalifikationen, er en af de største kritikere af en ny sikkerhedsanordning i motorsportskongeklassen. Andre vurderer, at den såkaldte halo vil få en positiv effekt og forhindre tragiske dødsfald.

Kevin Magnussen og Haas-kollegaen Romain Grosjean gjorde sig pænt bemærkede, da formel 1-sæsonen blev indledt i de vante rammer i australske Melbournes gader for to uger siden. I kvalifikationen leverede det amerikanske mandskabs biler sensationen og kørte sig til startpladser i tredje række som nummer 5 og 6, men to identiske koks i pitten ved dækskifte kostede dyrt og satte en stopper for Haas-racernes fremmarch i Melbourne.

GP Bahrain Sådan starter de Resultatet af kvalifikationen til sæsonens andet Grand Prix: 1. Sebastian Vettel (Ferrari) 2. Kimi Räikkönen (Ferrari) 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 4. Daniel Ricciardo (Red Bull) 5. Pierre Gasly (Toro Rosso) 6. Kevin Magnussen (Haas) 7. Nico Hülkenberg (Renault) 8. Esteban Ocon (Force India) 9. Lewis Hamilton (Mercedes) 10. Carlos Sainz Jr. (Renault) 11. Brendon Hartley (Toro Rosso) 12. Sergio Perez (Force India) 13. Fernando Alonso (McLaren) 14. Stoffel Vandoorne (McLaren) 15. Max Verstappen (Red Bull) 16. Romain Grosjean (Haas) 17. Marcus Ericsson (Sauber) 18. Sergey Sirotkin (Williams) 19. Charles Leclerc (Sauber) 20. Lance Stroll (Williams) Vis mere

Det er dog ikke kun i de sportslige udfoldelser, den danske formel 1-kører har gjort sig bemærket i forbindelse med sæsonstarten. Kevin Magnussen er en af feltets største kritikere af halo-anordningen, der blev vedtaget sidste år af Den Internationale Bilunion (FIA) og i denne sæson er obligatorisk på feltets køretøjer.

Halo er en sikkerhedsbøjle bygget i titanium med form som et ønskeben, der er anbragt omkring cockpittet. Halo er indført for at sikre kørerne yderligere og særligt mod vragrester fra crashede biler. Netop frit flyvende vragdele har kostet flere kørere livet i motorsporten de senere år.

Et æstetisk misfoster

Kevin Magnussen gjorde før løbet i Melbourne igen opmærksom på sin holdning til halo – eller ’glorien’, som den også kaldes, fordi den nærmest svæver over køreren.

»Det er meget irriterende og grimt. Og svært at komme i bilen og ud af den. Svært at få rattet på og af. Det er bare akavet og irriterende«, forklarede Kevin Magnussen til Ekstra Bladet i midten af marts.

Ud over æstetikken – eller mangel på samme – og de praktiske udfordringer, halo-anordningen medfører, mener Kevin Magnussen også, at den distraherer udsynet og på visse baner kan skabe unødigt farlige situationer.

Haloen, der vejer små 7 kilo og angiveligt kan modstå en vægt på 12 tons, deler vandene i formel 1-verdenen. Mercedes-bossen Toto Wolff er på linje med Magnussen. En formel 1-bil skal ikke kun køre hurtigt, den skal også se attraktiv ud.

»Gav man mig en motorsav, ville jeg fjerne den øjeblikkeligt«, har Wolff på bombastisk facon udtalt. Mercedes var ellers et af de hold, der i 2015 som de første begyndte at presse på for at få indført mere sikkerhed omkring cockpittet.

Der er dog også tilhængere af halo i racermiljøet. Og hos Mercedes. Både den britiske verdensmester Lewis Hamilton og holdkammeraten fra Finland, Valtteri Bottas, kan se en idé i, at sikkerheden øges på bekostning af æstetikken.

»Efter et par løb har vi formentlig glemt, at den overhovedet er der«, har Lewis Hamilton forklaret.

Eksverdensmesteren Sebastian Vettel, der henviste Hamilton til andenpladsen i sæsonåbneren, følger trop.

»Det er muligt, folk ikke kan lide, hvordan det ser ud, men det vil måske gøre en forskel for os en dag«, lød det fra den tyske Ferrari-kører efter sejren i Melbourne.

Den forskel, Vettel taler om, italesatte feltets yngste, den kun 19-årige canadiske Williams-kører Lance Stroll, allerede inden sæsonstarten.

»Det kommer til at redde liv, ingen tvivl om det«.

Forventning indfriet

Væk fra halo-diskusionerne og tilbage på asfalten i Bahrains mørke viste Kevin Magnussen igen, at Haas-bilen er konkurrencedygtig. Danskeren havde på forhånd sagt, at han ville være mere end tilfreds med en top-10-placering i kvalifikationen. Og det blev indfriet.

Danskeren kørte 7. hurtigste tid, men starter som nummer 6 og dermed i 3. række, da det allerede inden kvalifikationen stod klart, at Lewis Hamilton ville få en straf for at have skiftet gearkassen fredag. Sejrherren fra Melbourne, Sebastian Vettel, er i front foran Ferrari-kollegaen Kimi Räikkönen.